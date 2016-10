Buscan que el turismo incluya a discapacitados

Lo anterior fue informado por Eduardo Saab García, de la delegación de la Secretaría de Turismo, quien añadió que dicho taller se llevará a cabo en coordinación con personal del DIF Estatal y la máxima casa de estudios de la ciudad, será abierto al público y sin costo de entrada. Todo ello dijo, ya que la semana pasada fue conmemorado el Día Mundial del Turismo con el lema “Turismo para todos” como una estrategia para que todas las personas puedan acceder a sitios sin importar su condición física o bien económica. En ese sentido añadió que hay parajes en la región donde se han preocupado por ser incluyentes y han construido rampas pero “nos falta mucho”, pero enfatizó, que no sólo es cuestión de los parajes, hoteles o restaurantes sino también en general, de mejores calles, banquetas y aquellos sitios donde pasen las personas con capacidades diferentes y no nada más para la gente que viene de fuera. Saab García añadió que el principal objetivo de ese foro es el de “crear conciencia al sector turístico de la huasteca ya sea funcionarios, empresarios, profesionales del ramo para poder trabajar y fomentar la accesibilidad en los destinos y empresas”. “El objetivo es que toda la gente pueda hacer lo que quiera, que lo disfruten, desde un niño, un anciano, un discapacitado; nos falta mucho pero hay mucha voluntad pero sobre todo debemos invitar a los municipios y no solo a la iniciativa privada” finalizó.