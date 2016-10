Acepté dirigir al CONALEP para mejorar sus condiciones

Dentro de sus metas personales dijo, es la de elevar el índice de aprovechamiento entre los alumnos, disminuir el de reprobación entre otros y en general mejorar las condiciones del Colegio, entre ellas también la de tomar acciones para que en temporada de lluvias no resulten afectados como actualmente sucede. Añadió que dirección general de los planteles CONALEP le está dando esta oportunidad con base en el trabajo que ha desarrollado durante todo ese tiempo, una gran responsabilidad que la ve como una forma de devolverle al plantel “las tantas satisfacciones que me ha dado” dijo. Se comprometió a retomar el convenio firmado entre el Colegio y el Ayuntamiento en el anterior trienio y ratificado en el actual, referente al préstamo en comodato de equipo que está siendo usado en el Rastro ya que el compromiso era darle mantenimiento a las calles aledañas al plantel lo cual no se ha dado. Por último Delgado González informó que actualmente son 915 alumnos que estudian en las tres diferentes carreras que se ofrecen, cuentan con un total de 64 docentes y 29 de personal administrativo.