Los movimientos que continuamente realizan las corporaciones entre un municipio y otro se han vuelto común, lo que si no es común es que estas acudan a otros municipios vestidos de civiles y durante la noche, como lo hace la corporación de Matlapa que al ser ya varias las ocasiones que lo hacen, al menos al municipio de Axtla de Terrazas, han reportado la situación a las corporaciones del lugar como es la municipal y la estatal quien ante esto verificaron la situación, sobre todo porque estos se encontraban armados fuera de su zona y toda esta psicosis se generó solamente porque el director de dicha corporación pidió el trasladado de unas personas al hospital, aun cuando lo raro es el hecho de que portaran armamento que los pondría en evidencia con la sociedad, por lo cual dicha situación tendrá que ser reportada a sus superiores antes de que sigan originando miedo en la gente.

Sin embargo también es de reconocer el temor que existe en la ciudadanía ante casos de inseguridad que se han dado en otros municipios que hasta el hecho de que las corporaciones policiacas lleven a cabo recorridos de control y vigilancia en los diferentes municipios genera psicosis, tan es así que en días pasados los estatales, militares y municipales llevaron a cabo recorridos por municipios como Coxcatlán, Tanlajás, Axtla de Terrazas y Huehuetlán, entre otros y tan solo el hecho de haberlos visto generó rumores de secuestros, robo de menores y otros delitos graves, lo cual se descartó totalmente.

En Tancanhuitz tras haber concluido la feria de San Miguel Arcángel, aun se mantuvieron algunos días los juegos para diversión familiar, lo cual sin embargo no ha sido bien visto por algunos que por contar con un vehículo, no pueden estacionarse y la explanada frente a la presidencia municipal que sirve como estacionamiento continúa siendo ocupada por los comerciantes y la única calle del municipio se encuentra totalmente saturada de unidades vehiculares.