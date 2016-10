Apreciaciones Se espera que la ola de asesinatos por armas de fuego que se han disparado en las últimas semanas, no venga a afectar la economía de la localidad que parecía mejorar un poco, así como el crecimiento en el turismo que se ha estado teniendo en los últimos años. Y es que tan sólo entre la noche del lunes y la mañana de ayer, fueron localizados los cuerpos de tres personas con huellas de haber sido ejecutadas. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Aunque la iniciativa privada y el gobierno en sus diversos niveles ha dicho en anteriores ocasiones que los medios de comunicación dan demasiada importancia a tales hechos, lo cierto es que los recientes acontecimientos no son hechos menores sino vuelve a poner a esta parte de la región así como al estado potosino una vez más como foco rojo. Cabe recordar que según la Secretaría de Turismo, desde hace tres años, el número de visitantes al estado ha ido a la alza, además en este año se concreta la instalación de varias empresas, unas de cadena nacional así que se espera no afecte en sus planes la inseguridad. Algo que está causando indignación entre la población es que, un antro en esta ciudad está organizando un torneo de borrachos a finales de este mes y aunque difunden los organizadores que deben de llevar los participantes un conductor designado, sin embargo, se ha dicho que la principal causa de muerte entre los jóvenes se debe a los accidentes provocados por el consumo desmedido de bebidas embriagantes. Lo que también resalta es que uno de los promotores de ese evento, fue en el trienio de Socorro Herrera el director de Atención a la Juventud, Antonio Torres Morales. Cuestionado al respecto el alcalde Jorge Terán había indicado que revisaría esa situación para ver si el establecimiento que organiza el concurso funciona en la legalidad. Tal parece que los panistas ya se sienten en Los Pinos en el 2018 luego de que perdieran la Presidencia de la República en el 2012. Este martes en Valles estuvo el secretario general del PAN, Damián Zepeda, y prácticamente centró su discurso en que dicho partido está de regreso tras ganar en este año siete gubernaturas e incrementar el número de municipios que hoy gobierna. Mientras tanto ese partido se alista para la renovación de su Consejo Político Nacional así como del Consejo Estatal y después de los comités directivos municipales en noviembre en San Luis Potosí. Sin embargo el tema más importante es el de quien será el candidato o candidata del PAN a la Presidencia de la República porque el hoy líder nacional Ricardo Anaya al parecer lo quiere ser, pero también la esposa del ex mandatario Felipe Calderón, la ex primera dama Margarita Zavala y otras dos figuras más y sin duda ese será un tema que dividirá incluso hasta a la militancia y liderazgos de San Luis Potosí y la huasteca. No está de más recordar que hace casi 12 años Andrés Manuel López Obrador ya se sentía también el presidente de México ya que las encuestas lo ponían como el virtual ganador pero al final, las elecciones del 2006 no le favorecieron. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones