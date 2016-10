Apreciaciones Yolanda Pérez, vecina de Alfajayucan solicitó se abra una investigación a Moisés Herrera Ángeles quien es personal de SAGARPA y funcionario del CADER local; el tema es que la acusación es delicada, pues se aprecia más un conflicto personal, primero decir que Yolanda Pérez es y ha sido siempre una mujer polémica, quien desde hace mucho gestiona, la dama dice que el funcionario quien por muchos años ha sido el más beneficiado de la ignorancia de la gente que no sabía como bajar proyectos productivos, él se aprovechaba jineteando los beneficios entre familiares y amigos, además de hacer negocio. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Esto es sin duda grave, pero detrás de lo anterior hay también una denuncia pública del aludido, que de acuerdo a la versión en una asamblea ejidal de Zozea acusó a la denunciante de que se habría quedado con los tractores que habría bajado, cinco de ellos, para eso la dama hace público que de los cinco tractores que bajó cada uno tiene beneficiarios, así como la bodega ejidal. Esto parece drama de telenovela, así que señores como el asunto ya es público, no deberá haber descanso hasta que lo anterior se aclare, primero el funcionario es directamente señalado por una gestora social, y la ciudadana por igual fue señalada en una asamblea ejidal, la única salida están las instancias legales, ahí es donde puede terminar todo esto, pero también es importante que las autoridades de esta dependencia tomen cartas en el asunto y verifiquen lo que se dice, pues en este tiempo que se habla de transparencia la responsabilidad puede llevar a los funcionarios hasta la cárcel. Así que a empezar a dar buenos ejemplos nuestras autoridades de SAGARPA. Durante una gira de trabajo en Alfajayucan, Omar Fayad Meneses, Gobernador del Estado, hizo pública la instrucción que le encomendara a Héctor Pedraza Olguín como encargado del proyecto para la creación de la nueva Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Hidalgo. Sobre la creación de este organismo en favor de los pueblos indígenas en el estado, recordó su compromiso de “Primero los indígenas” será una oficina que hará la coordinación con la federación, con todas las secretarías de mi gobierno que tengan que ver con el tema indígena y con los municipios donde vamos hacer las acciones necesarias. “Le he pedido a Héctor Pedraza que se encargue de los trabajos con el conocimiento que tiene como diputado local, de la ley indígena; le he encargado que él prepare todo el proyecto de lo que será para Hidalgo la nueva Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que pronto cuando demos a conocer las modificaciones a la ley orgánica de mi gobierno, habré de presentar en primer lugar porque los indígenas son primero”. Por otro lado en La Misión Hidalgo y límites con Chapulhuacán, los agentes federales se enfrentaron a balazos a un sujeto que llevaba un tracto camión con reporte de robo en Querétaro, el tema se escucha sencillo y la verdad es que no lo es, la lucha contra el crimen está en todos lados, cualquiera puede decir para eso les pagan, pues nunca es suficiente cuando va la vida de por medio. Y si alguien tiene un familiar policía municipal, estatal, federal o militar, sabe que se les ve salir de casa, nunca se sabe si van a regresar. Es el caso que el reconocimiento a los elementos de la policía federal que se cruzó de balazos con delincuentes que llevaban este tráiler cargado y que como no es el primero, se sabe de muchos de estos casos, los agentes federales se dieron de balazos con un sujeto que ya está tras las rejas, no podemos dejar de lado la presencia también de elementos de la policía municipal de La Misión que hicieron su parte al capturar al sujeto. En el municipio de Jacala hay reclamos, quejas de ciudadanos, es la segunda que nos llega en contra de la U.B.R, se quejan por la falta de espacio y de instalaciones aunado a la falta de personal, ya algunos trabajadores y terapeutas han renunciado por el bajo sueldo que se les paga y que como ellos dicen día a día tienen que atender a veces hasta de a 6 personas a la vez y no cuentan con el espacio ni el equipo suficiente para hacer su trabajo. El caso es que el alcalde Manuel Pabello destinó sueldos de 2 mil 500 para directores de área y mil a la quincena o 1500 para otras áreas, el sueldo es lo de menos, pues no, en este caso de los terapeutas, quieren ver que llegue gente profesional, preparada para cubrir con ese sueldo esa área, o fue una estrategia para despedir al personal, finalmente lo veremos. Sobre todo porque se trata de un área muy sentida y el caso es que el alcalde prefiere el confort para su esposa en ese espacio que darle atención a la gente que realmente requiere del servicio de atención a una sociedad que se quedó sin los responsables de esa área. Por cierto puso anuncios de quien se quiera ir a cubrir esas vacantes y la verdad pues díganles del sueldo. O buscará pasantes para una atención tan delicada. El alcalde dejó sin sus terapeutas a mucha gente por una falta de visión y pues anda creyendo que los espacios para ese sector tan necesitados lo puede usar para cuestiones familiares. En este mismo municipio el comerciante Gerardo Guerrero anda tumbándose todo lo que huela a PRI, también reconoce que su acuerdo con el PRI fue personal, no se trata de una alianza PAN PRI sino de una determinación personal que tomó con Mauricio Márquez, y ahí ni rascarle por que si le indagamos varios saldrán chamuscados en torno a como estuvo el negocio, digo el proceso municipal en Jacala, ahí donde José aun manda y muestra de ello es que le tuvieron que regresar el municipio, ni Manuel Pabello, ni Brígido, ni los Olguín, Los Lara, los Márquez, si ha escuchado los apellidos también tienen lo suyo, estos jugaron a batir todo y pues ya mejor ni hablamos de esas conveniencias personales políticas, ahí la dejamos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones