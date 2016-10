Comerciantes bloquean la Hidalgo porque les arrojaron excremento Lideresa, defendió a sus agremiados, y subrayó que no es la primera vez que la profesionista arremete contra humildes comerciantes de las comunidades. Una reconocida pediatra de la calle Hidalgo, arrojó agua con excremento de perros a los comerciantes ambulantes, por lo que bloquearon las vías de circulación, hasta que fueran atendidos por personal del ayuntamiento; elementos policiacos levantaron la correspondiente denuncia, así como una muestra de aguas sucia y fotografías para ser presentados como pruebas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Con sillas, huacales y rejillas de plástico bloquearon la calle Hidalgo. Los hechos fueron registrados al filo de las 9:30 horas de este martes, sobre la calle Hidalgo frente a la papelería “Burbujas”, donde de la parte alta del establecimiento se encontraba una mujer lavando el patio, el cual la identificaron como la pediatra “Lourdes”, quien sin previo aviso arrojó a través del desagüe, agua con excremento de perro. Agua cayó por lo menos a dos comerciantes, que dijeron llamarse Francisca Sánchez Hernández, con domicilio en el Barrio San José, quien vende agua de frutas y Juan Silvestre, de San Miguel Altos, quien vende chile piquín y condimentos. Mencionó una de las afectadas que se encontraba preparando sus aguas de frutas, cuando le cayó agua sucia, pero posteriormente se percato que era con excremento, pues expedía fuerte olor a orina de perro, el cual le cayó a las aguas de sabor que preparaba, a los vasos donde los sirve, así como el hielo y a ella misma, mientras que a Juan Silvestre, le mojó las bolsas en donde conserva su producto. Ante esto, los comerciantes se solidarizaron reuniéndose en el punto, en donde hizo acto de presencia la líder de la organización Xicoténcatl, Yolanda Mancera Maldonado, quien exigió justicia para sus agremiados, ya que no es la primera veces que les arroja agua con excremento a los comerciantes. Mancera Maldonado, indicó “no sé si la Doctora le quedó muy su profesión, ya que debería hacer sido doctora de animales, ya que su azotea parece un zoológico”. Aseguró “se han establecidos panaderos, queseros, vendedores de café y ahora una señora que vende aguas, y es triste ver que traten de esa manera a mi gente, que son campesinos que buscan el sustento de su familia, por lo que pido respeto a los comerciantes ambulantes”. Después del incidente, por lo menos cincuenta comerciantes cerraron la circulación Hidalgo con sillas, huacales y rejillas de plásticos, donde algunos conductores de motocicletas se inconformaron con los comerciantes, señalando que tienen secuestrado el municipio con dichas acciones, afectando a todos los que circula en las únicas avenidas de la ciudad. Durante cuarenta minutos, estuvo cerrada la circulación mientras que elementos de tránsito municipal, levantaron las correspondientes actas para levantar la denuncia por daños a las cosas y lo que le resulte. Uno de los comerciantes que se identificó como Roberto Hipólito Hernández, de la comunidad de Mazatetl, señaló a este medio informativo que reportó dichos hechos en la Jurisdicción Sanitaria, debido a que su esposa le cayó agua con excremento, el cual la afecto ya que le comenzaron a salir granitos en los brazos, donde se encubaron algunas larvas, referencias que le diagnosticó el médico, aunque hasta el momento las autoridades sanitarias no han hecho nada para remediar el problema. Fue alrededor de las 10:20 horas, cuando se presentó en el lugar el Secretario Técnico del Ayuntamiento, José Luis Meza Vidales y el Director de Plazas y Mercados, Andrés Gutiérrez Hernández, quienes dialogaron con los inconformes, donde recalcaron a los funcionarios que solo piden respeto a los agremiados, pues todos tienen necesidad de comer, de llevar alimentos a sus casas. Después de un dialogo, los comerciantes se retiraron del lugar, mientras elementos policiacos y el afectada fueron llevados a la Agencia del Ministerio Público para que reitere la denuncia y se le cite a la doctora, para que pague los correspondiente a los daños a Francisca Sánchez, ya que sus mercancía se perdió en su totalidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Plazas y Mercados se alista para actividad de Xantolo Camiones de carga son los que destrozan carretera a San Martín Maestros se capacitan y certifican en curso de primeros auxilios En Tamazunchale se presentará espectáculo teatral con música de the beatles Piden escrituración de terrenos en la Emiliano Zapata