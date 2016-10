“Operativos anti robo se deben de mantener”: Sub Procuradora

“Tenemos el conocimiento, y el primer planteamiento que tenemos que hacer es con las corporaciones para poder contar con un mapeo de incidencias y de esta forma, de manera coordinada trabajar en los operativos”, respondió la Sub Procuradora de Etnias, Bernarda Reyes Hernández, al ser cuestionada sobre los comentarios de robos domiciliarios que se han dado en el municipio. Sin embargo, no se cuenta con una zona o comunidad considerada como foco rojo en este sentido, “no tenemos una comunidad en concreto, pero la prioridad es la zona indígena de Tanzozob y zonas aledañas”, informó. Por ello, dijo es importante el acercamiento que se pueda tener entre la dependencia a su cargo y las corporaciones para seguir llevando a cabo operativos, no solo en este municipio sino en todos los correspondientes a su zona.