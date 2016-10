Apreciaciones Hoy fue un día muy movido en cuanto a asuntos en el municipio, se trata de que en Cantinela la orden de un juez para un desalojo puso en contraste al agente del ministerio público, pues los habitantes de ese lugar si tomaron acciones y no permitieron que se cumpliera el ordenamiento legal de un juez, no de la procuraduría de justicia, se trata de un juicio de tipo mercantil que ya está en su etapa ejecutoria, pues para haber un ordenamiento legal de un juez ya pasó su etapa de denuncia, sino ejecutoria y nada tienen que ver los agentes del ministerio público. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Esto provocó que las oficinas de la agencia del ministerio público quedaran abandonadas, sin personal, se trata de que esto no debe suceder, falta un control de acceso, una estrategia para darle certidumbre de atención a la sociedad, pues varios ciudadanos que llegaron al lugar se tuvieron que retirar ante la falta de atención.

Por otro lado el intento de ejecutar una orden de aprehensión por parte de elementos de la policía investigadora en Capúla generó reacciones de ciudadanos que presuntamente se sienten agredidos físicamente, robados -según su dicho- la queja se generó cuando el grupo de afectados llegaron a la agencia de investigación donde estaba sin funcionarios.

Ellos dijeron solo iban a poner denuncia no a generar conflictos, que necesitaban la atención para asentar la denuncia penal contra los funcionarios, el tema es que el señalamiento directo no basta y tendrán que probar el hurto del que acusan a los policías, sin embargo esto no demerita su derecho a denunciar.

Se trata de un asunto que pone en predicamento al nuevo procurador de justicia, para que sirva de ejemplo y limpie esa corporación de los que los ciudadanos aseguran son malos elementos de la policía investigadora, hablan de 13 a 15 policías que supuestamente entraron a los domicilios preguntando por un tal “Margarito” y que a punta de pistola necesitaban ubicarlo. Sin duda esto deberá de alguna forma u otra tener alguna repercusión al interior de la corporación, pues los vecinos de Capúla son un caso aparte.

Ellos dijeron que no buscan cometer atropellos como lo hicieron los funcionarios, quieren atención del gobernador del estado, de los superiores de estos agentes investigadores y por supuesto que les tomen la denuncia correspondiente como cualquier ciudadano que tiene derechos.

La resistencia solo va a provocar que el pueblo genere mayor movilización así que lo importante es la atención, las respuestas de la corporación y las autoridades encargadas de la administración de justicia. Es parte del proceso de gobierno en el que se debe meter mano y asegurar que se de el cumplimiento del protocolo en materia de administración de justicia y los agentes dejan mal parada a su corporación, primero porque saben perfectamente que la ley orgánica que los rige internamente cuenta con normativas perfectamente delineadas, en las que nadie puede brincarlas.

Se debe terminar con esa clase de policía investigador tomada de la calle y ordenada con capacitaciones para darle el giro completo de la profesionalización policial, la policía investigadora científica, y parece que no se habla el mismo idioma, pero concretar este paso en el siguiente gobierno debe ser la nueva policía profesional, investigadora, psicóloga, medicina forense, sujeta a establecer mecanismos profesionales para actuar, una en la que el ciudadano le de el respeto necesario.

El presidente del Comité Estatal del PRI en Hidalgo, Alberto Meléndez Apodaca, acompañado por la secretaria general, Emilse Miranda Munive, se dio cita en el municipio de Molango, para dar clausura al programa de capacitación de Síndicos y Regidores, la cual estuvo impartida por el presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep), César Jiménez Ortiz, así como por Uriel Pérez Cervantes con el tema: “Gestoría, promoción y aplicación de recursos municipales”, y con la participación de Roberto Morales Estrella, con el tema: “Introducción al debate en el seno del cabildo”. Dicha capacitación se realizó en cinco regiones del estado, como son: Pachuca, Tulancingo, Zimapán, Tula, Molango, logrando capacitar a 311 síndicos y regidores.

En Zimapán el presidente municipal Erick marte Rivera dio a conocer que se suma a la propuesta del gobernador del estado Omar Fayad Meneses que era una novedosa estrategia en el cual era una reclamo de la sociedad que debe atenderse y que el fuero era un asunto de la prehistoria.

El departamento de comunicación social de Jacala le respondió al comerciante Gerardo Guerrero en torno a que no había nada de turismo en el municipio, cuestionó el comerciante la creación de ese departamento en el municipio y para ser realistas pues si pareció un exceso del comerciante, pues finalmente hoy los novedosos mecanismos de desarrollo lo tienen establecidos en el desarrollo turístico, se trata de una estrategia nacional en la que los resultados de divisas extranjeras y nacionales tienen un gran impacto en beneficios.

Si no los tiene Jacala pues es momento de que se comience a proyectar una estrategia de desarrollos turísticos, esos no necesariamente deben estar establecidos de manera natural, el siguiente paso es la creación de esos espacios. Pero lo más importante es que el debate público sirva para ir apreciando y enriqueciendo estos temas con seriedad y formalidad. La confrontación de opiniones engrandece la forma de pensar de la sociedad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones