¡Nos quitaron la beca del niño! Sus padres no tienen dinero ni para comprar su uniforme escolar Alfajayucan, Hgo.- Una familia asegura haber sufrido una injusticia durante un proceso en el que se disputaba una beca en efectivo, pues aseguraron que la juez en turno recibió documentación a destiempo y dio resolución al conflicto de manera imparcial, con pruebas falsas los afectados alegan arbitrariedad y discriminación por parte de la servidora pública. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Los padres del menor piden la ayuda de las autoridades pues aseguran que les hicieron señalamientos falsos. La señora Hortensia Joaquín, dice estar siendo discriminada por las autoridades debido a que no es originaria de este municipio, y que además la beca que Leticia Abreu Castillo, encargada de las becas de la escuela primaria "Miguel Hidalgo" de la localidad de Baxthe le retuvo a su hijo Ángel "N". desde el mes de julio, es un beneficio que no debió habérsele retirado, debido a que ella no cuenta con ningún otro apoyo por parte de gobierno municipal, estatal o federal; también hizo mención de que su hijo no cuenta con el uniforme deportivo debido a que ella estaba "esperanzada" en que le llegaría el dinero de la beca para poder comprarlo. Por su parte el señor Mario Fuentes, tutor del menor declaró, "No nos hicieron justicia, porque la juez ya se puso de parte de ellos, todos los papeles que ellos trajeron son puras mentiras, no son ciertas: que no pagamos exámenes, que esto y que el otro, o sea que ya no pudimos hacer nada, nos dijeron que habláramos con ellos. Pero pues ya está claro que nos la quitaron a la mala la beca del niño, y ya no nos la van a dar." Piden a las autoridades que no les den la espalda y que no se le dé "carpetazo" a este asunto pues esta familia necesita de este apoyo para beneficio del menor.