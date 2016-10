CANIRAC y gobernación sostienen reunión con empresarios restauranteros Les informan de los procesos para actualizar sus expedientes y sus licencias de funcionamiento. La tarde de ayer se llevó a cabo en el Salón del Cabildo una reunión con empresarios restauranteros de Ciudad Valles, la cual fue convocada por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) y la Dirección de Gobernación Estatal, en coordinación con la Dirección de Comercio Municipal, con la finalidad de informarles de los procesos para actualizar sus expedientes y sus licencias de funcionamiento, para que no se vean afectados con los operativos de revisión que se realizan continuamente en esta ciudad y los demás municipios de la Zona Huasteca. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Reunión de empresarios restauranteros con CANIRAC y Gobernación Margarita Hernández Fiscal, Directora de Gobernación en San Luis Potosí, dio a conocer que su participación en esta reunión en Valles se da en respuesta a la invitación del Presidente Estatal de la CANIRAC Eduardo Morales, para explicar sobre los procedimientos que se siguen en caso de que los restauranteros no estén regularizados con sus licencias, e incluso dijo esto es obligatorio para poder funcionar. Indicó que se debe estar al corriente en el pago y contar con los documentos que se requieren para la licencia de funcionamiento en cada establecimiento, por seguridad de su propia clientela, y además de que también será necesario que se sumen a los programas de prevención como el de “Prevenir esta chido”, para que quien tome no maneje y se eviten así lamentables accidentes. Sobre los costos de las licencias dijo que varían dependiendo el giro, en el caso de restaurante-bar es de 27 mil pesos y de un centro nocturno 62 mil pesos, esto a la fecha, porque aún falta que se apruebe la Ley de Ingresos 2017. Por su parte, el Presidente Estatal de la CANIRAC, Eduardo Enrique Morales Hidalgo, señaló que la reunión de este día, fue positiva, porque los empresarios restauranteros asistentes se dieron cuenta del trabajo que pueden realizar de forma unida y lograr objetivos importantes para impulsar su actividad. Indicó que las dudas que se presentaron durante la reunión fueron en torno a la situación de permisos de las licencia de alcoholes, y les quedó claro de la transparencia con que se trabaja con la Dirección de Gobernación, ya que su titular Margarita Hernández les dio a conocer que existen licencias para todos, solo es cuestión de cumplir con los requisitos en documentación y pagos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Logran pase para nacional de innovación tecnológica El PRI se tiene que ir en el 2018: Damián Zepeda Son ya 108 casos de dengue en el estado; 45 son de la JSV Buscan que el turismo incluya a discapacitados Acepté dirigir al CONALEP para mejorar sus condiciones