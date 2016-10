Funcionarios saldrán a realizar faena en tramo Coxcatlán-Axtla

“Esta medida es para concientizar a la ciudadanía a que debemos mantener las calles y carreteras limpias, además de que también queremos colaborar con ello, pues es fácil designar a personal, pero también es nuestra obligación como funcionarios públicos puesto que no solo queremos ser de aparador, y esa es la encomienda de nuestro Presidente Municipal Manuel Morales Ramírez, ser un gobierno que trabaja hombro a hombro con la población, en donde además, no podemos exigir sin poner el ejemplo”, indicó el funcionario. En este sentido, Herverth Sánchez giró la invitación a la población en general a que colabore en estas acciones: “Esperamos el apoyo de la ciudadanía, pero principalmente de los transportistas de la ruta Coxcatlán-Axtla y viceversa, es por un bien común, nosotros estaremos allí presentes, no solamente en estas actividades sino en las que se vayan presentando, somos un gobierno que gusta de hacer las cosas por el desarrollo de nuestro municipio.”, manifestó también. Finalmente el funcionario, mencionó que esperan la comprensión de la ciudadanía, ya que en su mayoría, no habrá actividades en el Palacio Municipal por estas causas.