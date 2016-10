Disminuir violencia escolar finalidad de programa: JVA XILITLA- Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en entrevista para este medio mencionó que el programa de Cooperación Laboratorio de Cohesión Social II, dio inicio desde hace tres meses con la capacitación de un grupo de personas que laboran en el Ayuntamiento, quienes serán los encargados de impartir los talleres. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios “Es un laboratorio que queremos que se reproduzca en todo el municipio evitando la violencia escolar, haciendo trabajos de prevención sobre embarazo en adolecentes, pero sobre todo el respeto total de los derechos humanos”. Añadió que el efecto multiplicador esta dentro de los servidores públicos del ayuntamiento, quienes son quienes estarán trabajando. Indicó que lo anterior, es un proyecto piloto con el cual ya se está trabajando en San Luis Potosí y que consideró les ha funcionado a bajar los indicadores de violencia, sobre todo la escolar. En cuanto a porque se determinó que los talleres se realicen en la comunidad de Ixtacapa, dijo “por ser una comunidad indígena, respeto de valores indígenas, trabajos de la no discriminación, fortalecer el idioma y como trabajar desde una micro región en condiciones de pobreza y hacerles saber que lo anterior no está peleado con el respeto de los valores y los derechos humanos”. El funcionario estatal, anunció que con este modelo se está trabajando en tres municipios de la huasteca como son: Nexcuayo, en el municipio de Matlapa. Tampaxal, en Aquismón e Ixtacapa, en Xilitla. Para lo anterior, dijo participaron un total de ochos municipio y solo tres quedaron en el proyecto, en el cual al final se determinará cuál de las tres localidades cumple con el objetivo principal. Cabe hacer mención que el equipo de trabajo estará impartiendo los talleres durante un lapso de aproximadamente un año. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Xilitla está de pie y en movimiento: Pacheco Lucha contra el dengue permanente Atienden y resuelven queja de comerciante Gobierno no tutela los grupos sociales Peligro por derrumbes en carreteras