Espejeando

Justo a un mes de haber asumido el mandato conferido, el presidente municipal de Huejutla, Raúl Badillo Ramírez, presentó la tarde de ayer, 5 de octubre, al equipo de colaboradores que junto con él compartirán la responsabilidad de darle resultados a la sociedad huejutlense y enaltecer así la palabra empeñada a lo largo de su campaña; una campaña que habría que recordarlo, no fue de lo más tersa sino que por momentos alcanzó visos de tensión entre algunos candidatos, en esa fuerte pugna que se dio, quizás, como nunca antes en la búsqueda por conquistar el voto popular y poder así llegar al poder municipal. Hoy que se ha logrado ese poder público, cuya base se sustenta precisamente en el pueblo huejutlense, Raúl Badillo se muestra relajado, se aprecia tranquilo, sin las presiones aquellas propias de la campaña e incluso de inicio de su administración, de tal suerte que viene a ser hasta hoy cuando muestra sus principales cartas, poniendo en claro que no hay nada que ocultar tras los nombramientos de sus secretarios, y en quienes dice tener la confianza en su capacidad, entrega y compromiso para responder a la confianza depositada por los mismos ciudadanos.

En la presentación ante los medios informativos, Raúl Badillo se aprecia seguro de haber elegido bien a su gabinete y no duda en que con la colaboración de todos ellos se responda y más aún se puedan superar las elevadas expectativas que se generaron precisamente al calor de esa campaña, que por momentos y hasta el final del proceso, cada vez se fue cerrando más la competencia entre él mismo y su principal oponente; aunque al término de la jornada Badillo Ramírez logró imponerse en el triunfo de las urnas.

Todo ello sin duda, implica un enorme compromiso adquirido con los miles de votantes que lo respaldaron y quienes hoy tienen no solamente la mirada puesta en las obras y acciones que habrá de emprender; sino también y sobre todo, han puesto sus esperanzas en que a través de un gobierno diferente, se pueda despegar en el merecido desarrollo que demandan y merecen los huejutlenses.

Arribar a la presidencia municipal, y presentar ahora a este equipo compacto, conlleva por supuesto la responsabilidad de hacer las cosas de la mejor manera, y de ello sin duda estarán pendientes no nada más la sociedad en su conjunto, que al final de cuentas será quien dé su veredicto si se cumplieron las metas; sino algo que no se puede pasar de largo, será la vigilancia casi obligada que le pondrán de manera especial los críticos y hasta detractores, que estarán sin duda más prestos, por lo que Raúl Badillo y colaboradores tendrán que hacer entonces un doble esfuerzo, no para darle gusto a nadie, sino antes bien, para cumplir con el deber ante la ciudadanía, responder a la confianza otorgada de los que le apostaron a este proyecto, así como convencer a quienes no lo hicieron, y por añadidura responder con hechos a quienes, es de esperarse, estarán atentos a señalar cuando se equivoque, y aunque eso también es parte del oficio, tendrá que aprender más rápido, antes incluso que sus opositores le reclamen sus errores.