Instalan a Cecilia García en el Registro Civil

Cabe destacar que, Cecilia García presentó una demanda laboral en contra del Ayuntamiento, por despido injustificado después de que terminó su periodo en septiembre del 2012 como directora del DIF, querella de la cual fue notificada en su momento la hoy ex síndico municipal Claudia Isabel Huerta Robledo a inicios del 2013. A García Villasana se suman otros ex funcionarios de la administración panista 2009-2012 que demandaron al Ayuntamiento cuando terminó ese periodo, tales como Eduardo Morquecho Méndez, ex director de Protección Civil, y otros más fueron recontratados en esta administración. Hasta el momento se desconoce bajo qué circunstancias Cecilia García fue contratada, si fue por órdenes de un tribunal, o bien si ésta desistió de su demanda en contra del Ayuntamiento como requisito, información que deberá proporcionar la Oficial Mayor Elia Rodríguez Lucero.