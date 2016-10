﻿ Prohibida la venta de pirotecnia en comercios

José Antonio Zamora, Director de Protección Civil Municipal, informó que hasta el momento el grupo de coheteros que ya tradicionalmente se instala año con año en esta temporada en la ciudad, no se ha acercado a la dirección para solicitar la instalación de sus puestos, pero ya se encuentran preparados en caso de que se dé la instalación de los mismos, “nosotros vamos a pedir las medidas de seguridad, el permiso que expide la Secretaria de la Defensa Nacional que se cumplan cabalmente, vamos a coordinarnos con la comandancia del 36 batallón de infantería, para que el material que se esté vendiendo esté en vitrinas y que no haya luz en los lugares donde se vende, si no vamos a solicitar a la SEDENA que se les suspenda”.

Recalcó que la dirección de Protección Civil Municipal estará al pendiente de los reportes de lugares donde se realice la venta de pirotecnia de manera clandestina para proceder como lo marca la ley general de arma de fuego y explosivos, además de lanzar un llamado a los comerciantes para que eviten comercializar este tipo de artefactos dada su peligrosidad, además de que se harían acreedores a fuertes sanciones económicas.