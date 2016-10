Transportistas se dicen acosados por sus compañeros, para no dejarlos trabajar No los quieren por traer camionetas pick up, aun cuando iniciaron a trabajar mucho antes y el servicio es requerido por la propia comunidad Tras serle detenida su unidad, el propietario de una de las camionetas confiscadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acusó a sus compañeros de agrupación de haberles “puesto el dedo” con los inspectores y después darse a la fuga para evitar ser detenidos, ya que asegura no les permiten trabajar y pretenden desplazarlos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Los conductores sancionados por la SCT denunciaron ser blanco de hostigamiento de sus propios compañeros de ruta Lo anterior lo dio a conocer Galdino Hernández Sánchez, propietario de una camioneta tipo pick up, color gris, modelo 2014, de la ruta Chilocuil, quien manifestó que la razón de que les detuvieran su camioneta fue por que el grupo de transportistas encabezado por Plácido Antonio los han estado hostigando y amenazando con no dejarlos trabajar. Refiere tener 27 años ya de trabajar como transportista en esa ruta, con camioneta pick up dando servicio de transporte mixto, en donde trabajaba otro grupo de personas como piratas dando el servicio y nunca se les dijo nada, pero el año pasado compraron seis camionetas tipo Urvan, y tramitaron sus permisos con la convocatoria emitida por la SCT para trabajar en dicha ruta. A raíz de esto han surgido las disputas ya que ahora no les permite trabajar a las dos camionetas pick up, aun cuando dicen son respaldados por las autoridades comunales ya que las personas requieren del transporte mixto para poder acarrear su mercancía, o sus compras ya que en la urban por falta de espacio no pueden. Señala que incluso ya se había realizado un acuerdo ante la SCT de respeto mutuo y de trabajar como una sola organización, sin embargo siguen siendo marginados y acosados por sus compañeros, por lo cual pide que si se habrá de aplicar la ley se haga de forma pareja y se sancione a todos por igual. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Camionetas de pasaje detenidas por no contar con seguro Presentan proyecto integral del teleférico al ayuntamiento Transportistas de Zoquitipa aumentan costo del pasaje Retiran arreglos del mes patrio UNITAM entregó reconocimientos a alumnos destacados