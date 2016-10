Transportistas amenazan con bloquear carretera si no se detiene el pirataje Este jueves propietarios de urvan’s habían planeado bloqueo en Vinazco HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Transportistas de la localidad amenazan con bloquear la entrada al municipio a la altura de Vinazco. Jaltocán, Hgo.- Propietarios de camionetas urvan de la ruta Jaltocán-Huejutla, amenazan con bloquear la carretera de no recibir una solución al problema de pirataje que se vive en el municipio y con el cual resultan afectados tanto propietarios como choferes de las rutas quienes ante la competencia desleal no alcanzan a cubrir la cuota requerida diariamente.

Este jueves por la mañana, los concesionarios y choferes se pararon en la entrada del municipio, a la altura de Vinazco en donde pretendían bloquear el acceso a todo vehículo, ante la nula respuesta que se ha dado por parte de las autoridades del Transporte en el pirataje que está afectando la economía de quienes trabajan de manera legal, según señalaron los afectados quienes son representados por Jesús Espinoza.

Al realizarse una alerta ante el movimiento de los transportistas, al lugar acudió el Coordinador Regional del Transporte, Francisco Márquez Guevara quien entabló diálogo con los afectados a quienes convenció de no realizar el bloqueo de la carretera, comprometiéndose a acudir a las comunidades que han invadido las rutas a platicar con los dueños de las camionetas utilizadas para el transporte público e invitarlos a que eviten el acarreo de pasaje o introducción de sus unidades a la cabecera municipal.

Por su parte los conductores y concesionarios dijeron que esperarán a que haya resultados a la propuesta del Coordinador, pero que de no respetarse se bloqueará la entrada de toda unidad, como medida de presión para que las autoridades de Transporte Estatal se aboquen a frenar el pirataje, el cual aseguran que daña su economía por que trabajan de manera ilegal, mientras que ellos deben de cumplir con pagos y gastos anuales, ante los requerimientos de las autoridades de transporte, como pago de revista, tenencia, seguro, unidades en buen estado, entre otras.

Cabe destacar que los choferes de las urvans trabajan sobre una cuota, de 650 pesos diarios que tienen que entregar al propietario, pero muchas de las veces no alcanzan a reunirla tomando en cuenta que deben de cargar de gasolina sus unidades, hacer gastos de comida porque trabajan 12 horas diarias, realizando tres corridas en donde la mayoría de las veces las unidades no llevan ni la mitad de su capacidad precisamente por la competencia de las camionetas pasajeras.

Los choferes son los directamente afectados con la situación, la cual se refleja en la economía de sus hogares debido a que ellos a completen o no deben entregar su cuota, la cual según en reunión pasada los propietarios han pensado aumentar a 750 pesos, dijeron los conductores.