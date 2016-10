Estamos respondiendo observaciones según la ley, pero no hay nada oculto Tras las observaciones que nos enviaron estamos respondiendo en tiempo forma San Martín Chalchicuautla, SLP.- Tras las observaciones entregadas al cabildo, alcalde y directivos de la presente administración, la regidora Juana Gómez Cruz con la Comisión de Haciendo, dijo que todo se esta trabajando de acuerdo a lo que les marca la ley y se estarán contestando en tiempo y forma las observaciones realizadas por Contraloría del Estado. HUASTECA POTOSINA | San Martin 0 Comentarios Juana Gómez Cruz regidora con la Comisión de Haciendo “Es cierto que nos hicieron observaciones, pero son cuestiones administrativas las que nos señalaron, sin tener mayores problemas y que se estarán resolviendo en tiempo y forma, además no hay que acrecentar las cosas, cuando todo tiene una solución y se están haciendo bien las cosas”. Agregó “han sido descuidos de detalles en documentos, pero ha sido por la carga de trabajo que se ha tenido, además estamos acudiendo a las citas que la Auditoria y Contraloría del Estado, por cual estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad”. Enfatizó “no estamos ocultando información, y tampoco negando que haya observaciones, pero simplemente que no hay que maximizar algo cuando las cosas no son de esa forma, las observaciones son al interior del ayuntamiento, por tanto deben de resolverse al interior de la misma dependencia”. Finalizó la edil “estaremos cumpliendo con lo que es nuestra responsabilidad y llevando las cosas con transparencia, porque la ropa sucia se lava en casa, pero todos forman parte de esta gran casa de San Martín y se les dará a conocer en su momento a la población las observaciones que nos hicieron y como se resolvieron”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Seguimos arrancando obras para el municipio Invita a participar en comparsas de xantolo: Cuartel Cuarto Cursos de corte y confección en comunidades dan resultados Comparsa Yohuantla hizo la primera ofrenda de la festividad de Xantolo Regidor asegura revisará informe