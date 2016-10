¡Vehículo oficial en uso de empresa particular! Una unidad del departamento de Bomberos es usada por Concretos del Valle, fue donada por Figra Gas y es usada en la empresa particular como de su propiedad, señalan. Dato:- -Ernesto Jamid Salomón Carpizo ex regidor, coludido con el asesor jurídico del ayuntamiento (su primo) Ángel Saíd Vera Salomón, a escondidas del alcalde, Pascual Chárrez Pedraza. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios En la gráfica se aprecia la unidad de Bomberos dentro de la empresa en mención. Ixmiquilpan, Hgo.- En la empresa de Concretos el Valle se aprecia una unidad motriz con el letrero de Garci – Gas, dicho vehículo fue donado por la empresa Figra Gas al departamento de Bomberos en la administración de Cipriano Chárrez Pedraza, así mismo el tanque de agua propiedad de la misma corporación de auxilio, lo que ha llamado la atención a vecinos que denuncian la forma descarada como el conflicto de interés abarca la tutela del actual ayuntamiento, para no reclamar las unidades que son de uso en favor de la sociedad, las utilizan en una empresa particular. Gumersindo González, vecino del barrio El Valante, critica la forma que denominó “descarada” con que opera dicha empresa que no conforme con contaminar el ambiente “usa vehículos oficiales bajo el amparo de que ostentan el ayuntamiento”. Señaló que tiene como medio año que la unidad da servicio de traslado de agua a dicha empresa y opera la unidad de Bomberos como parte de la empresa particular. La historia de esta unidad se remonta a la breve y gris dirección de Bomberos y Protección Civil que encabezó Adrián Hernández, quien dentro del Bomberotón realizado en el último año del alcalde Cipriano Chárrez Pedraza logró una donación de parte de una empresa gasera denominada Figra gas, que entregó una camioneta en apoyó para ese departamento. El tanque de agua que trae dicha unidad dice “BOMBEROS”, en la creación del departamento de Bomberos con el ex alcalde Carlos Felipe ese tanque fue el primero que traía de uso una unidad que cumplió su ciclo y por muchos años ese tanque estuvo en patios de la corporación. La unidad motriz que recibieron, se le adjudicó al tanque, suponen que la donación no fue reportada a la presidencia municipal, solo apareció en Facebook el comentario de la donación, hoy este tanque y ese vehículo aparece dentro de las instalaciones de Concretos del Valle. Los señalamientos son para quien suponen sacó al unidad de Bomberos, el entonces regidor Ernesto Jamid Salomón Carpizo quien tenía la comisión de Protección Civil, y de quien muchos mencionan es presunto socio de la empresa que coludido con el asesor jurídico del ayuntamiento su primo Ángel Saíd Vera Salomón, lo han hecho a espaldas del alcalde Pascual Chárrez Pedraza “pues abusando de esas funciones legales, mantienen su secreto de usar inmuebles y bienes del ayuntamiento municipal para una empresa particular, del que se desconocen sus propietarios legalmente”. El vecino Gumersindo González refiere, “a nosotros nos molesta cómo sucede este tipo de irregularidades y que el alcalde Pascual Chárrez Pedraza no haya puesto el orden a su gobierno para que haya certidumbre en la sociedad. No conforme que se rumora que esa empresa pertenece al hoy diputado local, Cipriano Chárrez Pedraza y a Judith Sonia López Olguín, el alcalde Pascual Chárrez Pedraza les permita el uso de vehículos oficiales que debieran estar al servicio de la sociedad”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA ¡Explotó tanque de gas! Exhortan a jubilados no aceptar Tarjetas de crédito bancarias Problema ambiental a causa de la basura Alumnos ganan primer concurso de baile intercolegial CECYTEH 2016 Pide CAPASMIH a usuarios regularizarse en sus pagos