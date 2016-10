Fortalecerán proyectos productivos para el Campo, a mujeres por parte de la Sagarpa Buscan que sea más productivo y rentable la actividad de la agricultura. Aquismon SLP.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a travez de los Ayuntamientos de la región fortalecerá los proyectos del campo que se han establecido para mujeres y capacitará a quienes busquen este tipo de proyectos. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios Incentivan a la mujer a ser productivas Esto mediante una reunión con municipios como Tancanhuitz, Huehuetlan, San Antonio y Aquismon, en donde este último será sede de dicha actividad según lo referido por la presidenta Yolanda Josefina Cepeda Echavarria. “Este 21 de octubre tendremos la distinción del gobierno del estado mediante la SAGARPA de tener al delegado federal Gaston Santos, en un encuentro con mujeres de Aquismon, Tancanhuitz, Huehuetlan, San Antonio”. Dichos proyectos van enfocados a Mujeres campesinas, “las mujeres que trabajan la tierra en rescate del campo, mujeres que han conseguido proyectos, proyectos exitosos, las van a incentivar, concientizar, promover, sensibilizar y atender a todas las mujeres, decirles que como gobierno queremos que también salgan adelante y hacer producir nuestra tierra”. Dijo que este proyecto va enfocado en volver a retomar la tierra como productiva y no seguirla olvidando como hasta el momento se encuentra “la hemos olvidado, para los que dicen que la tierra no es negocio, la tierra cuando la trabajas bien es negocio, nada más hay que saberlos guiar” puntualizó la edil. Cabe mencionar que aun no se encuentra definido el lugar en el cual se desarrollará dicho evento, ya que esto se evaluara de acuerdo a la respuesta de las mujeres productoras. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Inauguran talleres de la brigada de Desarrollo Indígena Darán seguridad jurídica a Tanchanaco Permanente campaña de enmiendas pide alcaldesa En el Congreso de la Unión analiza prohibición de Full Trailer’s: COR Con descuentos hasta finales de año: Finanzas