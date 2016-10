Apreciaciones El Hospital General de Pachuca sumó de forma exitosa un trasplante multiorgánico, a la fecha cuentan con 132 donaciones de riñón, y 86 de córnea. El Coordinador del Centro Estatal de Trasplantes (CEETRA), Juan Pablo Flores Garnica, explicó, que de acuerdo al proceso para la donación, es necesario en primer lugar, solicitar a la familia el consentimiento para la procuración de órganos, trabajo que desarrolla el coordinador hospitalario, sin embargo, reconoció que en los últimos cinco procedimientos ha sido la propia familia quien se acercó a expresar el deseo de donar los órganos de su ser querido. Los receptores del riñón, fueron dos mujeres, una de 52 años y otra de 26 originarias de Pachuca y San Agustín Tlaxiaca respectivamente, en tanto, aún se esperan los estudios de las córneas que en próximos días serán trasplantados. Se trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura que permita la procuración de órganos en más hospitales hidalguenses, además de que se impulsa de manera permanente el fomento de una nueva cultura de donación, lo que quedó de manifiesto durante la reciente participación en la Segunda Reunión de Expertos en Trasplantes, desarrollada en la Ciudad de México. Ya hay una Red de Hospitales Procuradores integrada por el General de Pachuca, el de Tulancingo, del Altiplano y el Regional del Valle del Mezquital, gracias a lo cual ha sido posible el incremento de trasplantes en el último año. Mire nomás la importancia que implica para la sociedad, el dar vida a otras personas es sin duda para de demostrar tener un gran corazón. En Alfajayucan el ayuntamiento con la dirección de obras públicas y la dirección de servicios generales realizó el bacheo de la calle Aldama, que conecta a la primera manzana con el centro del municipio. La obra, fue gestionada durante la administración de Toribio Ramírez con la intención de que sea antes de la peregrinación que habría de celebrarse este mismo día con motivo de la feria patronal de la Primera Manzana Dosdha, en honor a la Virgen del Rosario. Cabe señalar que el día de hoy también se realizarán trabajos de bacheo en las principales calles del centro de la ciudad, esto para beneficiar a las familias alfajayuquenses y para mejorar las vías carreteras que existen en ese municipio. En Ixmiquilpan se aprecia en pésimas condiciones la calle Fernández de Lizardi colindante con la cerrada G. Prieto en la colonia Benito Juárez por lo que habitantes de este territorio solicitan a las autoridades municipales que los ayude con este problema, comentan que la calle se encuentra llena de baches, lo cual provoca que no puedan transitar por este lugar sin tomar precauciones pues sus autos se pueden dañar. Mencionó que este sector es de los más abandonados, lleva esa colonia muchos años sin atención en la mayoría de sus calles. La noche de este jueves, mientras se llevaba a cabo una fiesta dentro de un balneario de esta ciudad, se registró la explosión de un tanque de gas, afortunadamente no se registraron lesionados por el percance. Pero si nos permite ver la alta de capacitación dirigida en materia de seguridad estos centros de servicio. Y mire mucho se aprecia como los de Protección Civil y bomberos cuentan con personal capacitado para estas maniobras, pero ha faltado que esa dirección comience a generar un esquema de trabajo conjunto en capacitación y que cada balneario tengan su personal adecuado para verificación e instalación de tanques de gas y si hacen un evento privado, que en su normativa tengan como obligación que ese personal capacitado verifique el buen funcionamiento de esos sistemas. Esto es fácil, Pascual Chárrez como el resto de los alcaldes les han dado la confianza a cada titular de departamento y de acuerdo a lo que se tiene ya proyectado, la evaluación viene en enero para cada departamento, así que o se ponen las pilas, a trabajar en conjunto, a generar condiciones en favor de la sociedad o ténganlo por seguro que a los alcaldes no les temblará la mano para cambiarlos. Fue la noche del jueves cuando presuntamente jóvenes que se encontraban dentro del balneario "La Heredad", en la localidad con el mismo nombre, presenciaron una fuerte explosión presuntamente por fuga de gas lo que ocasionó alarma entre los asistentes. Al momento de escuchar el fuerte estruendo y ver el fuego que se originaba, optaron dar parte a los servicios de emergencias tras una llamada al 066 de donde pocos minutos después fueron alertados elementos de Protección Civil y Bomberos de esta ciudad. Son temas inesperados, se trata de asuntos que van más allá de la corporación, pero por ejemplo ya certificaron y verificaron que el mercado Morelos cumpla con la seguridad adecuada, necesario ampliar la visión por que hay muchas cosas que empezarán a saber sobre esa tan importante responsabilidad que ostentan.