Nuevamente la desinformación generada a través de las redes sociales provocó caos y pánico en la región incluso más allá del estado, ya que hasta en el municipio de Chapulhuacán, Hidalgo se recibió la denuncia de que había un grupo de personas armadas que buscaban robarse a los niños. El hecho ocasionó que padres de familia corrieran a sacar a sus hijos de las escuelas y algunas instituciones de plano suspendieron las clases, mientras que en Tamán donde surgió todo el problema la escuela primaria se mantuvo con sus actividades normales esperando la versión oficial de las corporaciones policíacas. Sin embargo el origen de esta psicosis se deriva de la situación que se vive actualmente en el estado en donde se han reportado situaciones de violencia en diferentes partes tanto en la misma capital como en otros municipios, incluyendo desaparición de personas, y hasta asesinatos, mientras que en el municipio la ola de robos con violencia se han incrementado de ahí que la gente se mantenga actualmente en estado de alerta ante la posibilidad de que puedan sufrir algún atentado o ser alcanzados por un hecho de violencia. Por lo pronto ayer se daba a conocer a través de las instituciones oficiales que todo se debió a una confusión, en el caso de Matlapa incluso se mencionaba una posible balacera que finalmente fue desmentida por el propio ayuntamiento a través de su cuenta de Facebook, en donde pedía a la población ante todo mantener la calma y verificar con las corporaciones. Ayer se llevó a cabo la colocación de la estructura del puente metálico que habrá de beneficiar a los habitantes de la comunidad de Tacial, mismo que había sido clausurado por la CNA en la administración pasada debido a que no contaba con los permisos correspondientes, pero ayer el alcalde mismo realizó la supervisión de los trabajos, luego de que el actual ayuntamiento tuviera que cubrir el pago de las multas que fueron impuestas a fin de que la gente no se quedara sin este beneficio. Con esto la comunidad de Tacial se mostró agradecida ya que se sentían defraudados por la pasada administración municipal al temer que su obra se pudiera perder y solamente quedara en promesas, y ahora observan ya una realidad. En donde igualmente se han señalado obras sin concluir es en el municipio de San Martín por parte de la administración del ex alcalde Marcelino Rivera, mismas que presuntamente se dieron por terminadas ante las dependencias, y que ahora el ayuntamiento actual está sometiendo a una revisión exhaustiva para determinar en qué situación se encuentran, lo que parecería una respuesta a las constantes críticas que han estado recibiendo de parte del regidor del PAN y ex presidente del mismo partido Sergio Rivera, sobre el actual trabajo que se está realizando.