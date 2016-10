A cambio de desistir de su demanda fue recontratada ex colaboradora de Coco Interpuso demanda al concluir el periodo de administración panista El director jurídico del Ayuntamiento Fernando Cano Tinajero confirmó que la recontratación de la ex directora del DIF Cecilia García Villasana fue en base a un convenio que se firmó, quien se comprometió a desistir de la demanda por despido injustificado que presentó a finales del 2012. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios CECILIA GARCÍA desistió de su demanda laboral a cambio de ser recontratada por el Municipio Como se le informó en la edición de ayer, García Villasana fue directora del DIF en el periodo 2009-2012 pero cuando culminó ese trienio, presentó la demanda laboral por despido injustificado pese a que era trabajadora de confianza. “Se hizo un convenio para terminar el juicio que tenía interpuesto en contra del Ayuntamiento, la parte medular fue que se le ofreció el trabajo y accedió a ello, cosa que está desempeñando físicamente a partir del día 03 de octubre, lo natural en estos casos es que desista de la demanda, de las acciones” expresó el funcionario este viernes. Cabe destacar que antes de Cano Tinajero, se le cuestionó a la Oficial Mayor Elia Rodríguez pero dijo desconocer de ese tema mientras que el de Recursos Humanos Miguel Ángel Sánchez señaló que el caso no pasó por esa oficina sino por la Dirección Jurídica. El director jurídico abundó que hay más casos como el de García Villasana que son atendidos por la Sindicatura y algunos de ellos son remitidos a él para su análisis particular. Respecto del porqué prosperó la demanda de García Villasana si era trabajadora de confianza, Cano Tinajero dijo que el caso lo tomó cuando estaba avanzado el proceso “yo no contesté esa demanda, única y exclusivamente me fue puesto a consideración así como estaba y la conclusión fue ésta” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Octubre el mes del Cáncer de la Mujer Celebrará UASLP 25 años de la carrera de Derecho con diversas actividades Realizarán estudiantes foro internacional “Ciudad Valles futuro ícono ecológico” Gastará Estado 800 MDP en pago de aguinaldos CONAFE abre las puertas a los docentes no idóneos