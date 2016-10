No habrá recorte en el presupuesto a los municipios El Gobernador del Estado, Omar Fayad reconoció la labor de gestión de los legisladores federales. Al asistir al Primer Informe de Actividades Legislativas y de Gestión del Coordinador de la bancada priísta hidalguense en al Cámara Baja del Congreso de la Unión, Fernando Moctezuma Pereda, Omar Fayad aseguró que gracias al trabajo que realizan los diputados federales, nuestro estado el próximo año va a poder llevar a cabo obras, acciones y programas en beneficio de la gente. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Omar Fayad indicó que los 84 municipios del estado no tendrán ninguna reducción presupuestal para el ejercicio fiscal del próximo año. Lo anterior lo dio a conocer ante medios de comunicación quienes cuestionaron sobre los avances de la gestión presupuestal para el próximo año y aseguró que cuando menos ya se tiene el anuncio formal que en participaciones y en aportaciones no habrá disminución de recursos. Del mismo modo indicó que los 84 municipios del estado no tendrán ninguna reducción presupuestal para el ejercicio fiscal del próximo año. En este sentido el Gobernador del Estado reconoció la labor de Fernando Moctezuma como coordinador de la bancada priísta y aseguró que: “Esta diputación ha dado muestra clara de que están comprometidos con su gente en cada una de sus comunidades y es una de las diputaciones mejor calificadas, al tener el mayor número de asistencias a todas las sesiones de trabajo”. Omar Fayad reiteró que: “Los diputados han hecho un excelente trabajo, no solamente en la gestión del presupuesto 2017, sino que cada uno de ellos ha gestionado desde sus comisiones y eso hace que se vayan logrando conjuntar recursos para las obras que ellos les han ofrecido a la gente o simplemente para sumarse al esfuerzo del gobernador”. Por su parte Fernando Moctezuma habló sobre el compromiso con la ciudadanía que tienen cada uno los diputados federales, muestra de ello son las diversas obras que se llevan a cabo en algunos municipios de la demarcación distrital que él representa. “Tenemos obras como la construcción de techumbres en escuelas primarias, reconstrucción del puente Bojay, en Atotonilco de Tula se han estado construyendo banquetas, pavimentaciones e instalaciones hidráulicas, así como la remodelación al aire libre de la Plaza Pública de San Lorenzo en Tula”. Moctezuma Pereda recordó que los diputados no cuentan con presupuesto, pero que se cuentan con recursos en la propia cámara para dar apoyos en atención médica, a discapacitados, para centros educativos, para actividades culturales y recreativas, apoyos para la construcción y en especial apoyos a la niñez. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Curso sabatino de introducción a la literatura Toma protesta nuevo Comité de SION Garzas jugarán en Ixmiquilpan UNDER dice sí a quitar el fuero DIF atiende 200 personas al día