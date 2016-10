Curso sabatino de introducción a la literatura Ixmiquilpan, Hgo.- La Biblioteca Regional de este Municipio “Gustavo Díaz Ordaz” invita al curso sabatino de Introducción a la literatura que va dirigido a jóvenes interesados en adentrarse al mundo de las letras, aprendiendo los principios básicos de los géneros y contextos que componen al canon y que cursen actualmente el nivel secundaria o bachillerato. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios El principal objetivo es que la sala de clase se convierta en un lugar de diálogo, de intercambio de ideas. Con el objetivo principal de fomentar la práctica de la literatura en jóvenes de 12 a 18 años, este curso tiene el fin de aproximar a la obra literaria a través de la apreciación, no se trata de una historia de la literatura, aun cuando en la sección de contextos se hable de escuelas y periodos literarios. La introducción a la literatura posibilitará el desarrollo de este curso porque el principal objetivo es que la sala de clase se convierta en un lugar de diálogo, de intercambio de ideas en donde cada texto pose contenidos explicativos, que ayudan a comprender su contexto cultural, así como un esquema bibliográfico de su autor/a, para facilitar una primera aproximación individual al texto, se sugieren lecturas o se apunta a contextos culturales precisos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA No habrá recorte en el presupuesto a los municipios Toma protesta nuevo Comité de SION Garzas jugarán en Ixmiquilpan UNDER dice sí a quitar el fuero DIF atiende 200 personas al día