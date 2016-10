En la “Macedonio Acosta”, no cuentan con comedor por el alto número de alumnos Dentro del programa de “Escuelas de Tiempo Completo”, algunas instituciones de la zona urbana, no cuentan con los comedores que marca el programa, debido al alto número de alumnos que tienen. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Alfredo Galván Valencia director de la escuela primaria Macedonio Acosta Alfredo Galván Valencia, Director de la Escuela Primaria “Macedonio Acosta”, mencionó, “las reglas de operación de ‘Escuelas de Tiempo Completo’, de alguna manera nos divide la cantidad de alumnos que tenemos y debido a la cantidad que manejamos de 614 alumnos no podemos contar con el beneficio de un comedor, ya que este apoyo llega a las escuelas con menor cantidad, (100 niños), son los que cuentan con este apoyo, pero la escuela cuenta con otros beneficios que ayudan a que los alumnos cuenten con una mejora en lo educativo y alimentación”. Señaló, “en la asamblea general se les informó a los padres de familia del porque no contamos con el apoyo, quiero dejar muy en claro que a la vez se genera un conflicto porque entra la participación activa de los padres de familia para la preparación de alimentos y muchas ocasiones no se tiene la disponibilidad por el trabajo u otros compromisos, además no podemos contar con el apoyo por el número de alumnos”. Agregó, “mantenemos un buen equipo de trabajo con los padres de familia quienes están al pendiente de las actividades que se realizan dentro de la institución educativa, resaltando que no contamos con un comedor propio para la escuela, pero si contamos con maestros de inglés por parte del programa, con el fin de mejorar la calidad de la educación de los alumnos”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Recorte presupuestal afectará mayormente a las comunidades Aulas de UASLP insuficientes para alumnos Toman medidas de seguridad para la venta de pirotecnia CEFIM Documentará la bajada de máscaras Líderes trabajan con autoridades para disminuir rezago educativo