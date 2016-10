Lluvias no han afectado el sector ganadero

Angel de la Vega Pineda, productor ganadero de la huasteca, cuestionado sobre posibles pérdidas de ganado por las crecientes de algunos ríos y arroyos, tras las lluvias registradas la semana pasada señaló, “yo creo que hoy las lluvias han sido benéficas, tenemos buena humedad, las presas no se han llenado en su totalidad, los ríos no han tenido niveles para que nos preocupemos, creo que son lluvias muy benéficas que vienen a muy buena hora, siempre digo que las lluvias nos traen más beneficio que perjuicio y eso a los ganaderos nos tiene contentos”. Agregó que teniéndose precipitaciones como las que se han registrado en esta temporada, han ayudado a la regeneración del pasto en los potreros, además de que al no ser temporales fuertes como los registrados en años anteriores no ha sido necesario desplazar el ganado a zonas altas. Aunque si reconoció están siempre al pendiente de los niveles de las presas y los afluentes sobre todo en este mes que es prácticamente la recta final de la temporada de lluvias.