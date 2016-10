Ejido Chalco a un paso de ser delegación; regidores ya dieron aprobación falta el Congreso del Estado Solo falta la aprobación del Congreso del Estado, cuyos beneficios para la localidad es que tendrían acceso a recursos de manera directa que contribuirían a un mayor desarrollo, para lo cual, el edil Julio César Hernández Recéndiz está dispuesto a impulsar la petición. Axtla de Terrazas, SLP.- Hace un mes, autoridades ejidales de la localidad de Chalco, se reunieron con el Presidente Municipal Julio César Hernández Recéndiz en donde le solicitaron el apoyo para que este lugar se convierta en una delegación, petición que el munícipe avaló y respaldó, siendo la razón, para que esto se aprobara durante una sesión de cabildo, que si bien tuvo desavenencias finalmente se aprobó en una difícil votación y será ahora decisión del Congreso del Estado si acceden a la petición de los habitantes. Axtla | Axtla 0 Comentarios Alcalde se reunión con pobladores de Chalco. “Dándole seguimiento a una solicitud que nos hicieron llegar autoridades de todos los barrios del Ejido de Chalco en donde nos solicitaron convertir a este en delegación, cuyo tema, pasó por la sesión de cabildo en donde se aprobó la solicitud; en dicha sesión la votación de dio de manera renuente por parte de algunos regidores, pero se logró la aprobación y el siguiente paso es crear el enlace de conducción hacia el Congreso del Estado, en donde la próxima semana estaremos haciendo la solicitud formal a esta instancia para que se le dé continuidad del tema de Chalco.”, refirió Hernández Recéndiz. Trascendió que en la mencionada sesión de cabildo, hubieron algunos regidores que no estaban de acuerdo, lo cual, fue cuestionado al edil señalando que no habían presentado un argumento con bases para negarse a que dicho ejido se convierta en una delegación: “No dieron un fundamento contundente, simplemente quisieron votar en contra y afortunadamente en una primera votación quedamos cuatro a cuatro, y mi voto de calidad dio paso a que se diera la aprobación. Chalco tiene los elementos para que se convierta en una delegación, y este es el objetivo, lo cual, ha sido conversado con las autoridades ejidales, en donde tienen sabido que el proceso no es una tarea fácil por lo que hay que trabajar para cubrir los requisitos que marca la ley: “El que Chalco se convierta en delegación, es un anhelo por el cual los ciudadanos de este ejido han luchado y al cual aspiran y en lo personal, la administración que represento, no será un obstáculo, al contrario, si ese es su deseo, estamos listos para trabajar con los ciudadanos.”. Entre los requisitos que se tienen que cubrir, es que la localidad cuente con un mínimo de 5 mil habitantes: “En este sentido, a pesar de que el INEGI aún no los refleja, estamos seguros que este punto es cubierto en su totalidad, además de que se requiere contar con un área de mercados y para ello, ya se está trabajando; estos son los puntos más importantes.” Entre los beneficios que se llevarían a la población de esta localidad al convertirse en delegación, el munícipe refirió que a través de esto, los habitantes accederían fácilmente y de manera directa a recursos, con el argumento válido de obtener mayor desarrollo: “El municipio de Axtla de Terrazas es grande donde indudablemente todo el esfuerzo realizado conlleva a un avance y en este afán de tener mejores condiciones y mayor recurso no estamos ni seremos quienes para detener este avance y esta sería la primera delegación por lo cual, sería relevante que se lograra la petición de los vecinos de dicha localidad.”, aseveró el presidente. “Lograr este objetivo sería aterrizar no solamente el sueño de los ciudadanos de Chalco, sino toda esa lucha que representa este ejido y toda esa voluntad de trabajo y nosotros estamos listos para sumarnos a este esfuerzo poniendo nuestro granito de arena y lograr el objetivo, y esta es la única comunidad que ha manifestado esta petición y en la medida de lo posible se pudiera despertar el interés de otro lugar y apegándose a los requisitos que establece la ley y Chalco es la más viable para lograrlo, y esto está en manos del Congreso del Estado, nosotros solo somos el conducto.”, mencionó finalizando el Presidente Municipal de Axtla de Terrazas, Julio César Hernández Recéndiz. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA El PRI ya tiene candidato y no es Sergio Alvarez: Januzzi Ayuntamiento incrementa acciones en materia de salud en beneficio de la población más vulnerable Guardia de seguridad del alcalde, acusado de amedrentar con su pistola a regidora Confirman presencia de posible cocodrilo en Chalco, presumen podria ser más de uno Abren la convocatoria para elección de señorita Axtla