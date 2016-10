Recorte presupuestal afectará mayormente a las comunidades Necesitamos que los diputados en su análisis antepongan los interese personales o los intereses de su partido: Javier Antonio “Respecto al presupuesto para el 2017 es lamentable que el ejecutivo tenga que enviar un presupuesto por demás lacerante, el tema es que en este presupuesto, tendrá un impacto bastante negativo que tiene que ver con el tema indígena, para el ejercicio del 2017, el presidente Peña, está mandando un presupuesto en el que recorta el programa más importante que atiende los pueblos indígenas y eso si es preocupante”. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Congreso de la Unión. Señaló lo anterior el ex alcalde panista, y ex secretario de la cartera de asuntos indignas en el comité estatal del PAN, Javier Antonio Castillo, quien externó su preocupación por el recorte que se ha anunciado al presupuesto en el tema de materia indígena y de las dependencias que atienden a este sector tan marginado. “Un recorte a la CDI, que atiende el programa de infraestructura básica, y que el recorte es superior al 51 por ciento, y asi como ese programa está recortando a importantes programa que atienden en comunidades indígenas, esto desencadenará muchas cosas, como en la salud y educación de las comunidades, puesto que al dejar de haber inversión pública en las comunidades dejara de haber empleos, la gente tendrá que emigrar y eso traerá una serie de consecuencias para las comunidades” precisó. El ex candidato a la diputación local, dijo también que son los legisladores quienes deben poner atención en este tema, y exhortó a los diputados federales por San Luis Potosí, que realmente velen por el interés de las comunidades, -“Ojala que en la cámara de diputados se haga un análisis del impacto negativo que tiene el recortar el presupuesto a la clase más marginada, a las comunidades que son los pequeños productores y sobretodo los hombres y mujeres indígenas que viven en estas comunidades de por sí ya marginadas y olvidadas”. Antonio Castillo, agregó, -“Necesitamos que los diputados en su análisis antepongan los interese personales o los intereses de su partido y que verdaderamente cumplan con el mandato constitucional que es la revisión de presupuesto que van a aprobar y hacer recortes en otras instancias de gobierno y que los programas que atienden a la población indígena no se vean tan afectados, esto es consecuencia de la mala política pública que ha desarrollado el gobierno federal”. Para finalizar, dijo –“Si no estamos produciendo lo necesario, porque gastamos de más, es una pregunta que se tiene que hacer el ejecutivo y los legisladores del PRI, que han estado aprobando a ojos cerrados las propuestas del presidente Peña, y que hoy están demostrado que la política económica ha sido un verdadero fracaso y es lamentable que hoy que a quien este impactando más sea a los más desprotegidos, el tema de la salud, el tema de educación es un tema donde el ejecutivo federal y legisladores deben poner más atención”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA En la “Macedonio Acosta”, no cuentan con comedor por el alto número de alumnos Aulas de UASLP insuficientes para alumnos Toman medidas de seguridad para la venta de pirotecnia CEFIM Documentará la bajada de máscaras Líderes trabajan con autoridades para disminuir rezago educativo