Espejeando Como era de esperarse, serios problemas se le vienen encima al ex presidente municipal de Xochiatipan, Pedro Bustos Hinojosa, a quien sin embargo no debe extrañarle la situación de crisis que tiene por delante, o mejor dicho desde poco antes que entregara el mando ante la serie de pendientes que le heredó al municipio, faltando así a la confianza que le dieron sus paisanos.

Resulta que en el recuento de inventarios que ya se están documentando, empiezan a relucir innumerables bienes inmuebles que nomás no aparecen por ninguna parte, y luego de más de un mes de haberse dado la entrega-recepción, nadie sabe nadie supo dónde quedó la bolita.

O tal vez sí ya se empiezan a tener datos duros y reales sobre quiénes fueron los que se han llevado desde radios de comunicación del cuerpo de Seguridad Pública hasta una que otra Laptop, dicen, de las que estaban a cargo de la Dirección de Obras Públicas, oficina que se recordará tenía como titular Jesús Larragoiti, sí, el mismo que llegó a soñar con obtener la candidatura priista a la presidencia municipal de Atlapexco, impulsado y respaldado por el profesor Vicente Larragoiti, quien hace algunos años también llegó a alimentar esa misma ilusión e incluso fue más allá lanzandose como fallido candidato del Partido Verde sin haber podido realizar su más caro anhelo, igual que hoy le ha pasado a su hijo, quien para colmo ni siquiera alcanzó la candidatura.

Retomando el tema, detalles como estos de los faltantes deben mantener en vigilia a Pedro Bustos, ya que encima de los graves problemas de comprobación de recursos, presuntos desvíos y hasta faltantes que no se han justificado, por si algo le faltaba para que terminara por espantarle el hambre, al menos eso se comenta, ahora se le vienen estos faltantes de bienes del ayuntamientos, algunos de los cuales por cierto ya había denunciado la propia síndico procuradora, exhortándolos a devolverlos para poder ofrecer un mejor servicio a los xochiatipenses.

Así que con la pena y todo, el ex alcalde priista, quien perdiera la contienda ante el candidato del PAN, Manolo Gutiérrez, hoy presidente municipal y quien le sacó amplia ventaja al abanderado del PES y del mismo Bustos Hinojosa, hoy tendrá que enfrentar otra vergüenza más, y hata tendría que poner de “su bolsa” lo que no aparezca por ninguna parte; aunque dicen los enterados que quien le podría dar una ayudadita para que recordara qué fue de esos bienes y más aún quiénes se los han llevado, sería nada menos que el mismo ex síndico procurador del propio Pedro Bustos.

Pero mientras son peras o son manzanas, lo que sí habría que reconocer es que el alcalde en funciones, no se ha movido en ese aspecto de hacer las denuncias pertinentes, quizás porque demostrando altura política y madurez en su comportamiento, ha sido cauteloso o más bien actúa con sobrada prudencia, en espera de que su antecesor recapacite y devuelva los faltantes o en su caso convoque a quienes se los han llevado para que los regresen; actitud que habla del nivel político del joven alcalde panista, una postura de cortersía que por cierto no mostró en ningún momento el ahora ex alcalde ni siquiera durante el proceso electoral, quien evidentemente nunca se puso a pensar que se encontraría en este dilema de tenerle que rendir cuentas a su pueblo teniendo ya enfrente a un presidente municipal que ha dejado en claro entiende muy bien del oficio político, y a no dudarlo en el momento indicado habrá de tomar las acciones que correspondan en contra el ex alcalde priista, para que devuelva al pueblo lo que es del pueblo; acción que desde luego apludirán los xochiatipenses, empezando por la ex candidata tricolor, Patricia Pérez Silva, y en una de esas hasta Cándido Hernández, el ex abanderado del PES.