Vecinos informan de casos sospechosos de Zika en Tepetitla

De esa forma, señalaron que en donde más casos se están se presentando es el barrio Chiconco, donde recientemente una persona más contrajo la enfermedad, de ahí que solicitaron el apoyo al personal de salud pública.

Pidieron que se lleve a cabo el fumigado en las calles y dentro de los domicilios con el fin de matar el mosquito transmisor, así como aplicar el abate en los depósitos con agua para evitar que se reproduzcan.

Por otro lado, lamentaron que la enfermera pasante que se encuentra en la casa de salud, no se encuentre coordinando las acciones necesarias para frenar el zika.

Es necesario informar que hasta el momento y de manera oficial no se han reportado casos de esta enfermedad en el municipio, sin embargo personas que llegan a presentar los síntomas no acuden a los servicios de salud y deciden auto medicarse, por lo que la Secretaría de Salud ha pedido a no llevar a cabo estas malas prácticas que podrían poner en riesgo su vida.