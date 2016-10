Apreciaciones Lo que en un principio surgió como una herramienta para compartir estados de ánimo, información y de mantenerse comunicado de manera económica y en tiempo real, hoy se han convertido en instrumentos de denostación, desinformación y últimamente para difusión de mensajes de terror, generando pánico y psicosis entre la población que tiene acceso a este tipo de tecnologías que van desde niños hasta adultos mayores. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Sin duda las redes sociales no son el problema, ya que a final de cuentas son solamente el medio, sin embargo la irresponsabilidad al alcance de un botón sin medir las consecuencias de lo que se difunde es lo que ha contribuido a sembrar el caos en los últimos días afectando las actividades que mantienen a flote una comunidad, un pueblo, una ciudad, un estado y un país. Tal es el caso que incluso la celebración de tradiciones como el día de muertos se ha visto amenazado por cadenas que están circulando donde se advierte que no dejen salir a los niños a pedir dulces por supuestas amenazas de que podrían ser víctimas de un secuestro, y son replicadas de manera indiscriminada a todas las regiones sin sustento alguno, aun donde los niveles de inseguridad son mínimos y los prestadores de servicios dependen de estas fechas para poder obtener ingresos, lo mismo que los comercios y artesanos. En el proceso de la renovación del Comité Municipal Partido Revolucionario Institucional, todo parece indicar que será en el mes de noviembre cuando se efectúe, aunque todavía no se ha dado a conocer la convocatoria, existen dos figuras que se observan con la intención de contender, una de ellas en la persona de Roberto Vega Rubio quien hasta ahora es quizá quien mantiene un mayor consenso de los sectores. En el otro extremo se encuentra la también cenecista, Guadalupe Zavala, quien ha manejado un perfil más bajo, pero sosteniendo que habrá de contender por el cargo buscando el respaldo en los sectores que no concuerdan con Roberto Vega, aunque son pocos y mantiene una escasa aceptación entre los liderazgos de los sectores. Quienes pueden en este momento inclinar la balanza, o influir en las decisiones de consejo político son Guillermina Morquecho y Aelaido Cabañas, por ser quienes cuentan con un importante capital político aunque hay quienes presumen de contar con la mayoría del consejo como Paco Ángeles y que también se ha mantenido reservado sobre a quién habrá de dar el respaldo. Después del incidente en la entrega de los apoyos con aspersoras a beneficiarios de diferentes municipios, en donde el proveedor pretendía hacer un cobro extra por dicho beneficio, han surgido nuevas quejas respecto a facilitadores o intermediarios que promueven prácticas deshonestas en los productores, insinuando incluso que no se aplique el recurso como está marcado por el programa en el entendido que también llevarán una ganancia en el proceso. Hasta ahora no se ha visto una respuesta de la SAGARPA sobre estos hechos, aun cuando en la pasada visita el delegado federal Gastón Santos Warp, aseguró que se había hecho una limpia al interior de la dependencia para evitar que se repitieran problemas del año pasado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones