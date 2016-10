Apreciaciones La moda de los payasos asustadores era cuestión de tiempo que llegara a nuestro país dada la tendencia de hacer propias las costumbres estadounidenses, a lo cual mucho contribuye la migración de connacionales a este país vecino. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Hay que recordar en la cultura estadounidense en este mes de octubre se acostumbra el día de brujas, que es en si una fiesta de terror, pues se acostumbra todo tipo de situaciones que infundan miedo como una medida de entretenimiento. En el caso de México, la festividad de día de muertos se centra en recordar a las personas que ya fallecieron de una manera mas espiritual y festiva, incluso a pesar de tratarse de un ritual a los difuntos, la sátira no queda de lado, haciendo que esta celebración se disfrute. Desafortunadamente la imitación de costumbres extranjeras ha llevado en el caso de Ciudad Valles en este momento, a llegar a una etapa de psicosis, tras la aparición de “payasos” que se dedican a asustar a la gente, imitando una costumbre de “día de brujas”. Lo mas lamentable es que nunca falta quienes aprovechan las circunstancias y era solo cuestión de tiempo para que las cosas salieran de control, y ocurrió cuando un hombre vestido de payaso disparó contra un taxista en plena madrugada; se presume fue un intento de asalto. A pesar de los operativos, hasta el momento ninguna persona disfrazada de payaso que haya sido detectada por las noches ” espantando” ha sido detenida; pero tampoco es el caso detener a todo aquel que sea visto disfrazado de payaso, el tema es mucho mas profundo. Tal parece que las tácticas de inteligencia de la policía preventiva esta errando y los afectados, además de los ciudadanos que no quieren ya salir a las calles por miedo a ser atacados, se están viendo estigmatizados aquellos que se dedican al oficio de payaso, de manera sana. Tan sólo este fin de semana, un trabajador del entretenimiento infantil conocido como “travesuras” fue víctima de una agresión que por fortuna no paso a mayores; urge adoptar medidas de concientización y de prevención, donde sin duda los ciudadanos son una pieza clave. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones