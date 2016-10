No se ve reflejada inversión en materia de Seguridad autorizada por el Congreso: MBG

“Nosotros no lo hemos visto reflejado, llámese en equipo, patrullas, armamento, capacitación a elementos policiacos, los uniformes se supone ya los deben de estar dotando pero no consideramos que –los policías- tengan las herramientas necesarias para que puedan salir a operar, necesitamos policías investigadores preventivos y no reactivos” expresó el legislador en Valles.

Aseguró que la cuestión de inseguridad que se vive en el estado y en la región huasteca se puede acrecentar aún más una vez que se consume el cambio de gobernador en el estado de Tamaulipas.

“Lo que estamos pugnando es porque se blinden esas fronteras, que tienen caminos como brechas y por ahí pueden estar metiendo o sacando algún tipo de contrabando, armas, drogas o personas” advirtió Barrera Guillén.

Por otra parte anunció que el cambio de jefe de región en la huasteca de la Policía Estatal que se dio desde este viernes donde salió Rafael Mendoza y entró Porfirio Valadez, obedece a una petición que hicieron ellos desde el Congreso del Estado para que los mandos medios en la corporación en todo el estado sean gentes emanadas de la misma corporación.

“Hemos señalado muchas cosas, los operativos son los mandos medios, y nosotros queremos que dejen operarlos y doten de armamento, personal y mejores patrullas” finalizó el diputado.