Ex líder estatal de MORENA si es aviador: Ricardo del Sol Estrada Me queda claro que Pablo Moctezuma le hizo un gesto de nobleza más sin embargo Gabino Morales se está aprovechando. El ex dirigente en San Luis Potosí del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) Gabino Morales sí es un “aviador” en la Ciudad de México, como lo denunciaron medios nacionales en esta semana, expresó lo anterior Ricardo del Sol Estrada, ex candidato a la alcaldía de ese partido. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios RICARDO DEL SOL Estrada acusa que Gabino Morales lo desconoció como líder de MORENA en Valles Señaló que el delegado de Azcapotzalco Pablo Moctezuma de MORENA, hace cerca de un año y con el fin de apoyarlo económicamente, metió a Gabino Morales dentro de la nómina como Coordinador de Proyectos. El martes pasado, en el periódico Excélsior, Gabino Morales fue acusado de pedir a los empleados de aquella delegación que donaran parte de sus salarios para apoyar el trabajo político en San Luis Potosí. “Sí es grave la situación, mengua, aletarga, el impuso que se le ha dado y el desánimo que ha generado. Me queda claro que Pablo Moctezuma le hizo un gesto de nobleza más sin embargo Gabino Morales se está aprovechando, está pidiendo moches al único diputado que tenemos en MORENA, moches para aprobaciones de cuentas en el municipio de San Nicolás Tolentino, donde sacamos un presidente” acusó del Sol Estrada. Lamentó que su ex dirigente terminó por convertirse en lo mismo por lo que él se quejaba de otros partidos y además recordó que debido a que éste no pudo comprobar gastos por varios cientos miles de pesos en el pasado proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral multó al partido. Actualmente dijo por último, Gabino Morales es coordinador distrital de MORENA y percibe un salario cercano a los 20 mil pesos mensuales “más todas las dádivas que se le están otorgando y que él está buscando”. A través de su cuenta en Facebook Gabino Morales respondió a todos esas acusaciones y solo aseguró que en noviembre del 2015 renunció al cargo que tenía en la ciudad de México pero no abordó nada sobre los moches que pedía. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA No se ve reflejada inversión en materia de Seguridad autorizada por el Congreso: MBG Consejos municipales fijarán cifra de permisos temporales Fabiola acudirá a Seminario en Puebla Hoy será la carrera atlética a favor del Asilo de Ancianos, cerrán diversas calles y bulevar Lluvias no han afectado el sector ganadero