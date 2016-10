En medio de reclamos y desencuentros se tomó protesta al Consejo Politico del PRI “Aquí no hay nadie etiquetado, aquí no hay nadie bendecido, aquí todos tenemos que entrarle al trabajo especifico a favor del partido”: Martín Juárez XILTITLA- En el marco de una acalorada reunión y entre reclamos y acusaciones de traición al partido y palabras altisonantes la mañana del ayer se realizó la toma de protesta a los integrantes del Consejo Político Municipal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del ejercicio 2016- 2019. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Reunion Priista. Franco Hernández Ramírez, ex candidato del tricolor en la pasada contienda electoral, se le tomó la protesta cono nuevo secretario Técnico. Como Presidente de la Comisión de procesos internos fue electo en la asamblea el profesor Gilberto Días Cruz. Luego de tomar la protesta a los integrantes del consejo técnico, el actual Presidente del Comité Directivo Municipal, Eduardo García Curzio, quien daba lectura al acta fue interrumpido de manera repentina por el ex Alcalde Carlos Llamazares, quien en tono molesto exigió se diera una explicación a los integrantes del concejo político sobre la tres formas que se podría elegir a los integrantes del nuevo concejo político y en tono molesto al tomar el micrófono dijo “con esto se empieza un nuevo rumbo, tenemos la oportunidad de vencer las próximas elecciones, pero nos enfrentamos a dos cosas, vamos a combatir contra viento y tempestad y también contra la resaca y contra la marea. Los vientos y las tempestades son de aquellos que nos señalen nuestros errores y la resaca y la marea va a ser los movimientos y chaqueteras que nos hagan los traidores, ya los hemos vivido y por eso perdimos la elección pasada”, sentenció. Llamazares, en tono enérgico reclamaba que la junta que se celebraba en ese momento era para toma de protesta, porque así decía la invitación, sin embargo dijo ésta, no estaba firmada por el secretario técnico, pero no era, aclaró la forma para llevar a cabo la elección del próximo comité municipal, por lo que solicitó al presidente estatal y municipal del tricolor no se violentaran los estatutos. “Yo lo que digo es que se le tiene que explicar a la gente que hay tres formas de elegir y que son la asamblea, consulta a la base y a través del concejo, porque después nos andan criticando hasta en las redes que tenemos reuniones ultra secretas”. En respuesta al reclamo de Llamazares, el Presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Juárez Córdoba, al tomar la palabra respondió “aquí no hay nadie etiquetado, aquí no hay nadie bendecido, aquí todos tenemos que entrarle al trabajo especifico a favor del partido, porque los que están jugando de manera importante a favor del tricolor son los órganos electorales”. Posteriormente se le dio lectura nuevamente al acta y se explicó nuevamente a los integrantes del concejo las tres formas de elegir cada una de las propuestas, sin embargo se pudo observar que los asistentes no les quedaba muy claro de lo que se les hablaba en ese momento y entres risas y dudas levantaban la mano para aprobar la elección. En el caso de la Diputada Local Rebeca Terán, quien al tomar el micrófono y decir que le “valía madre” que se le estuviera gravando, en tono molesto se dirigió a los asistentes para invitarlos a dejar de pelear y mejor se pusieran a trabajar para unificar al partido “hemos sido objeto de burla y humillaciones y señalamientos basta de pelearnos entre nosotros mismos, ya tuvimos y estamos viviendo una experiencia en donde nuestra gente no es atendida en el ayuntamiento y discúlpenme, pero me vale madre que me graben, yo sé que al rato nuevamente voy a salir en algunos medios de comunicación, pero yo no tengo pelos en la lengua y voy de frente y de cara a decir lo que pienso y lo que siento”- Benjamín Luna Osejo, actual Director de vivienda y Sergio Márquez, de Obras Públicas, aparecen aún en el padrón del tricolor, lo que generó la inconformidad de la Diputada Rebeca Terán, quien culpó al comité ejecutivo nacional y estatal de no contar con un padrón actualizado. Por lo anterior, la legisladora priista consideró que no se puede confiar en un padrón irreal para el Revolucionario Institucional. En la mesa de honor se contó con asistencia de Martín Juárez Córdoba, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional PRI. La Diputada Local Rebeca Terán. Los ex alcaldes Municipales Carlos Llamazares. Gonzalo Guzmán Salinas. Gerardo Edén Aguilar Sánchez. Profesor Federico Carranza. Rebeca Guevara de Terán. Araceli Villeda, actual regidora del tricolor. Profesor Mario Martínez Peralta, quienes representaban diferentes corrientes políticas. El encuentro entre los militantes del tricolor tuvo lugar en las instalaciones del Auditorio Municipal, “Luis Donaldo Colosio Murrieta” donde se dieron cita los integrantes de organizaciones, consejeros y suplentes de las diferentes corrientes políticas y uno que otro curioso. 