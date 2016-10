Seis personas desaparecen de un campo agrícola

Huautla, Hgo. El día de ayer se dio a conocer que seis personas que presuntamente son de este municipio, habrían desaparecido de un campo agrícola de un estado del norte del país, por lo que emitieron el reporte de búsqueda para tratar de encontrarlos.

Trascendió que las personas supuestamente desaparecidas responden a los nombres de Alberto y Martha de apellidos Zuñiga Martínez, Matilde Hernández Hernández, Juan Hernández, Adolfo Zuñiga y Rafael Martínez.

Así mismo, estas personas son de la localidad de Terrero, sin embargo funcionarios de la presidencia municipal acudieron a buscar a sus familiares pero las autoridades les manifestaron no conocer los nombres de esas personas.

Cabe mencionar que estas seis personas salieron de su comunidad para trabajar en un campo agrícola, sin embargo sólo realizaron labores unas semanas y posteriormente se salieron del lugar en donde se encontraban y ya no regresaron.

Por tal motivo la alerta de búsqueda fue emitida por el responsable de los campos agrícolas y hasta el cierre de la edición aún no daban con su paradero.

Finalmente las autoridades del municipio manifestaron enérgicamente que buscarán las estrategias para que las empresas agrícolas se responsabilicen en llevar y traer a los jornaleros sanos y salvos.