Para evitar pérdidas humanas piden no cruzar deslaves Atlapexco, Hgo. Personal de Protección Civil de la presidencia municipal exhortó a las personas de las localidades en donde existan deslaves, no traten de cruzarlos a menos que sea una emergencia, con el fin de que no se expongan a un desgajamiento y puedan ocurrir incidentes lamentables. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios

El paso vehicular hacia Atlajco se encuentra bloqueado, pero las personas si pueden cruzar a pie aunque recomendaron no hacerlo a menos que sea una emergencia.