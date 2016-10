Apreciaciones Un cierre inesperado del juzgado en Ixmiquilpan dejó a los abogados que contaban con citas previstas para atender sus diligencias sin la atención debida, lo anterior sucedió la mañana de ayer que los jueces y secretarias y personal por completo decidieron abandonar el inmueble, sin explicación alguna, solo les pidieron a los abogados, algunos si dijeron se trataba de posibles manifestaciones de presencia de campesinos de diferentes partes de la región, cosa que no pasó. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios En las banquetas se pudieron apreciar los funcionarios, mientras que las puertas de acceso estaban cerradas con candado, el tema es que esto se habrá de repetir cada vez que tengan una llamada de que les tomarán las instalaciones posiblemente. No pueden ni deben nuestras autoridades judiciales, estar corriendo cada vez que habrá un reclamo, ¿entonces quien los va a atender?. Creemos que debe haber una oficialía de partes antes de entrar y estar bien resguardado ese juzgado, un lugar externo donde quien llegue se atienda de acuerdo a su necesidad, por supuesto para abogados y ciudadanos, sin que eso sea restringir el acceso. Pero de que debe haber forma de una atención en caso de un reclamo y esta ahí el espacio adecuado donde los ciudadanos puedan tener acceso a situaciones de ser escuchados y llevarse una respuesta puntual. No de huir, eso no, no deben nuestras instituciones huir de sus ciudadanos. Debe haber una forma adecuada de escuchar y atención, pero no de buscar la puerta cada vez que alguien quiera opinar abiertamente o cuestionar la forma de hacer el trabajo. Por otro lado el día de ayer lunes realizaron los primeros honores a la bandera de la nueva Administración Municipal, en donde el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.67 (CBTa 67) fue la escuela invitada para realizar este acto. Ubaldo Chávez Pérez, director del CBTa número 67 quien agradeció al Presidente Municipal Pascual Chárrez Pedraza la Invitación a ser partícipes en este acto Cívico y en donde hizo mención del 40 Aniversario de la fundación de la institución. Presentes las siguientes autoridades Municipales: Carlos Alberto Ramírez Secretario de Finanzas; Comandante Mario Bautista Pérez, Secretario de Seguridad y Tránsito Municipal; Ana Isabel Trejo Elizalde, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento; Ángel Said Vera Salomón, Director Jurídico; Marcelino Capúla Martínez, Director de Protección Civil y Bomberos; Carlos Alberto Valera Alamilla, Director de Desarrollo Urbano y Ecología; Herlindo Ángeles Ortega, Director de Servicios Públicos Municipales; Rigoberto Corona Corona, Encargado de Parques y Jardines; María de los Ángeles Ramírez Huerta, Directora Técnica del Sistema DIF Municipal; así como Marisol González Mendoza, síndico; Carolina Marcelo Herrera, síndico procurador; Eusebio Acosta Martin, Arely González Escamilla, Miguel Ángel Ortiz Mayorga, el regidor Yoel Hernández Torres, Luis Isaac Miranda Rodríguez, regidores del Ayuntamiento. Lo simbólico fue la entrega de árboles en el “Programa de Reforestación Municipal 2016” esto a los alumnos invitados, una loable labor de los adolescentes y en el cual quedó la invitación a sumarnos a la sociedad a reforestar nuestro patio. Arrancan lo trabajos para la construcción de la planta tratadora de aguas residuales en Santiago de Anaya, el evento fue encabezada por el Director de obras públicas del municipio, Arq. Damaceno López Moreno y la asamblea municipal, fue en las inmediaciones de la comunidad de González Ortega, dieron el banderazo inicial delimitando el perímetro de construcción para la limpieza del terreno. Algo importante el ciudadano Estanislao Pérez Mejía donó el terreno para la tal obra, cuya superficie total es de poco más de 3 mil metros cuadrados. El agua tratada podrá emplearse para el riego agrícola en el municipio santiaguense; obra que pretende culminarse a finales de este año y comenzar a funcionar de inmediato. Pasando a actividades del gobernador del estado Omar Fayad, encabezó la firma del convenio de colaboración entre el sistema de Telebachilleratos Comunitarios y 52 presidentes municipales, en cuyas localidades opera este modelo. Dijo que es la única herramienta que permite poner a las personas en igualdad de circunstancias, es precisamente la educación, por lo que se comprometió a seguir fortaleciendo a esta área de su administración. Reconoció que a pesar de las carencias y de las circunstancias sociales que imperan en Hidalgo, siempre mujeres y hombres destacados, han promovido la educación en las comunidades, sobre todo en aquellas que padecen de marginación. El CRIRH de Ixmiquilpan realizó actividades en la comunidad de la Florida municipio de Cardonal Hidalgo, el taller de escuela para padres, esto a solicitud de profesores de las escuelas primarias de esta región y padres de familia, el director del mismo José Adolfo Ortega Ávila informó la importancia de seguir difundiendo este taller, para que las familias de todas las comunidades de la región del Valle del Mezquital lo conozcan, señaló también que es grato saber que las personas se interesen por este taller y lo soliciten, eso quiere decir que dicho curso cumple con una función muy importante dentro de la familia que les permite fomentar las acciones de la comprensión, comunicación, valores y cuidados entre los integrantes de la familia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones