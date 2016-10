Espejeando Derivado de que autoridades sanitarias aún han localizado en la región de la huasteca hidalguense viviendas con depósitos de agua acumulada, la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), lanza un llamado a la población para que de manera coordinada se fortalezca la estrategia “LAVA, TAPA, VOLTEA y ELIMINA” para disminuir criaderos de moscos transmisores de Zika, Dengue y Chikungunya. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Es así, como la SSH mantiene permanente coordinación con los ayuntamientos de Huejutla, Atlapexco, Huautla, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica (zonas de muy alto riesgo para estas enfermedades), para acabar con los potenciales criaderos de mosco, al dar continuidad a las recomendaciones y acciones de combate, mediante medidas de limpieza a través de visitas a casas y fuera de ellas para evitar tener artículos que almacenen agua como: tapa roscas, botellas de agua, botes, macetas, cubetas, tambos, piletas, cisternas y llantas. En cuanto al panorama que actualmente se presenta en la entidad, la SSH, informa que al corte de la semana epidemiológica número 39, se han confirmado 76 casos autóctonos de enfermedad por virus del Zika, de estos, 53 se presentaron en Huejutla (31 embarazadas), 12 en San Felipe Orizatlán (ocho embarazadas), cinco en Huautla (una embarazada) tres en Atlapexco (dos embarazadas), dos en Huehuetla y una en Jaltocán. Ante ello, la SSH pide a la población no bajar la guardia y reforzar medidas como:

Jornadas de limpieza permanentes, que incluyan el chapoleo (eliminación de criaderos potenciales).

Mantener cubierto con tapa o plástico resistente, depósitos donde se almacene agua.

Aplicar medidas de la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Elimina.

Intensificar medidas de autocuidado personal, sobretodo en embarazadas.

Colocar mosquiteros y pabellones.

Uso de repelentes y camisas con manga larga.

Las mujeres embarazadas deben asistir a control prenatal. (embarazadas con el virus del Zika pueden tener bebés con malformación congénita o microcefalia).

En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, exantema, conjuntivitis o dolor muscular, evitar auto medicarse y acudir a la Unidad de Salud más cercana.

Mujeres y hombres en edad reproductiva, acudir a la Unidad de Salud para recibir orientación sobre planificación familiar. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es causada por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes. Los pacientes con enfermedad por el virus de Zika pueden presentar síntomas tales como: fiebre no muy elevada, exantema, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar o cefaleas, que suelen durar entre 2 y 7 días.

Hay un consenso científico sobre la relación causal entre el virus de Zika y la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. También se están investigando las relaciones con otras complicaciones neurológicas. Complicaciones de la enfermedad

Tras un examen exhaustivo de los datos, se ha llegado a un consenso científico acerca de la relación causal entre el virus de Zika y la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. Prosiguen los intensos esfuerzos para investigar de forma rigurosa las relaciones entre este virus y otros trastornos neurológicos. Tratamiento

La enfermedad por el virus de Zika suele ser relativamente leve y no necesita tratamiento específico. Los pacientes deben estar en reposo, beber líquidos suficientes y tomar medicamentos comunes para el dolor y la fiebre. Si los síntomas empeoran deben consultar al médico. En la actualidad no hay vacunas.