Alertan a no ser víctima de engaño Ixmiquilpan, Hgo.- “Fui invitada por una amiga a un proyecto que se llama -Circulo de Ayuda Entre Mujeres-, me invitaron a una reunión y escuché la plática, éramos varias invitadas y sacaron su pizarrón para dar la explicación y al final hacían entregas o como le llaman ellas –Ceremonias- donde se entregan unas bolsitas de regalo y adentro traen dinero, desafortunadamente yo fui convencida y aporte mi dinero; han pasado las semanas y no he recibido ni la cantidad de 216 mil que me prometieron ni los 27 mil con lo que entre, a pesar de que lleve mis invitadas”, dijo en entrevista con esta redacción una vecina de Ixmiquilpan quien quiso mantener sus datos en el anonimato por temor a que no le sea devuelto su dinero, sin embargo busca alertar a la ciudadanía para que no caigan en el mismo truco. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios La afectada quiso exponer su experiencia para evitar que más mujeres sean engañadas, “el famoso proyecto sí funciona pero mientras haya gente o invitadas, porque después ya nadie quiere entrar y es ahí donde todo fracasa y los esquemas se estancan”, dijo. Aseguró que ella únicamente ha participado en el entes mencionado proyecto que va dirigido a mujeres, sin embargo la han invitado a otros que solo cambian de nombre ya que el esquema y la dinámica siguen siendo lo mismo. Finalmente remarcó, “a todas las mujeres de Ixmiquilpan y municipios vecinos les digo que no se dejen engañar, no arriesguen su dinero ni se endroguen si no están seguras de que les pueda funcionar, porque se nos hace fácil pero después vienen las lamentaciones y difícilmente te encuentras con personas consientes que te regresen lo que les diste”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Taller de elaboración de Catrinas ¡Familias afectadas por apagón! Calles aledañas a la zona centro necesitan reparación 8 Aniversario De Capilla de Adoración Perpetua Realizan primer acto cívico de la nueva administración