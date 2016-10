Calles aledañas a la zona centro necesitan reparación Ixmiquilpan, Hgo.- La Avenida Hidalgo, contigua con el primer cuadro de la ciudad se encuentra en muy mal estado y es que los baches e imperfecciones han provocado la queja de algunos vecinos colindantes, ya que presenta desde hace unos meses un deterioro en el asfalto, mismo que se ha venido cuarteando en gran cantidad lo que ha generado afectación en una gran extensión de la calle. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Vecinos solicitan el bacheo de las calles aledañas a la zona centro. En una entrevista con Juana Vargas comentó, “a la fecha no se le ha dado una reparación adecuada, lo que genera molestia en los conductores que transitan por esta calle ya que tienen que circular tomando precauciones de no caer en alguno de los baches que hay; el daño de la calle es tal que se ha ido incrementando y extendiendo por toda la avenida, así como ésta, muchas calles colindantes a la zona centro que están llenas de hoyos que la verdad dan mala imagen y pueden dañar los automóviles de los conductores”. Ante esta situación, vecinos solicitan un bacheo para evitar que la calle se siga deteriorando, sobre todo en temporadas de lluvia que es cuando el asfalto de ésta avenida presenta más afectaciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alertan a no ser víctima de engaño Taller de elaboración de Catrinas ¡Familias afectadas por apagón! 8 Aniversario De Capilla de Adoración Perpetua Realizan primer acto cívico de la nueva administración