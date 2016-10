Lista convocatoria para concurso de comparsas Podrán participar todas las comunidades y escuelas del municipio. Chapulhuacán, Hgo.- Con el fin de continuar preservando las tradiciones, el departamento de Arte y Cultura, en coordinación el área de turismo, lanzaron la convocatoria a toda la población en general que desee participar en el concurso de altares y comparsas Xantoleras a realizarse este fin de mes. Chapulhuacán | Chapulhuacan 0 Comentarios Elide Olguín Covarrubias, Directora del departamento de Arte y Cultura. De acuerdo a lo dado a conocer por la directora del departamento de Arte y Cultura, Elide Olguín Covarrubias, dio a conocer que fue lanzada la convocatoria donde se indica que podrán participar todas las comunidades y escuelas del municipio. Entre los aspectos a calificar, son que la representación del altar deberá ser de la región hidalguense, los altares deberán apegarse lo más original posible en cuanto a los materiales a utilizar en su elaboración a los aditamentos que lo complementen, donde se premiaran a los tres primeros lugares. En cuanto al concurso de comparsas, la representación de las cuadrillas deberá ser de la región, el mínimo de concursantes por comparsa deberá de ser de 10 y un máximo de 40 integrantes, y podrán participar con música grabada, trio regional o banda de viento, el tiempo mínimo de presentación será de 10 minutos y máximo de 15, se calificara la monografía, vestuario, cuadratura del baile, coreografía, ritmo, expresión escénica y originalidad de las comparsas. Olguín Covarrubias, dijo que la convocatoria queda abierta a partir de este momento y los interesados podrán acudir a registrarse en la casa de cultura, ya que el concurso se realizara el día 31 de octubre a las 16:00 horas en las instalaciones de la cancha techada, por lo que se espera la participación de la población en general. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Lluvias dejaron deslaves en carreteras estatales “Ya no se lucha por ideales, si no por interés personales”: Ex candidato de MORENA Buscan reactivar la producción de café Última semana para Tramite de pre cartillas Delegados presentaron obras prioritarias al alcalde