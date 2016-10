SEDATU deja sin viviendas a San Antonio “Ya no la queremos con trenzas, ya así greñuda lo estamos haciendo en las comunidades más marginada, nos desespera porque la gente me está reclamando a mí, no van a SEDATU, van a reclamarme a mí”, Presidente de San Antonio. Tancanhuitz, S.L.P.- A pesar de ser de los municipios de la zona, con el menor recurso que arriba del estado, el municipio de San Antonio, además fue dejado fuera de los apoyos de la SEDATU en materia de vivienda, durante el presente año. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Agustín González Hernández, Presidente de San Antonio. Agustín González Hernández, Presidente de San Antonio, declaró que durante la visita del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, al municipio de Tanlajás, se acercó para solicitarle su intervención con la SEDATU, ya que a dos meses de que concluya el año no ha firmado el convenio de vivienda con el municipio, de los 8 que se están quedando fuera durante el presente año. Aseguró que de parte de la administración a su cargo, ya se encuentran hechos todos los trámites para la firma del convenio y se solicitaron un total de 100 viviendas, en las cuales se etiqueto el recurso de 2 millones y medio de aportación que correspondían al municipio, “solo pedimos 100 tenemos una solicitud de 480 solicitantes y ya deberíamos de estar trabajando con ellos, tenemos mucha necesidad en materia de vivienda, por parte del municipio implementamos techos hacemos 120 acciones pero eso es municipal”, aclaró. Y aun cuando reconoció el recorte presupuestal había afectado, la necesidad y el reclamo de las viviendas es motivo de preocupación, “ya no la queremos con trenzas, ya así greñuda lo que ha cado lo estamos haciendo en las comunidades más marginada, nos desespera porque la gente me está reclamando a mí, no van a SEDATU, van a reclamarme a mí”, puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Invitan a cuadrangular de fútbol de salón regional Iniciarán rehabilitación de primaria “Ángel M. Loyde” 5 millones para drenaje invertirán ayuntamiento Estudiantes continúan la búsqueda de indicios de presencia del mono araña Crearán desayunador escolar