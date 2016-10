Regidores notifican a diputada firmaron bajo protesta el informe de gobierno Diputada pide no haya represalias contra regidores por manifestar sus desacuerdos. Tanlajas.- Durante su visita por la zona, la secretaria de la comisión de vigilancia en el estado y diputada local Martha Orta Rodríguez aceptó que los regidores de Axtla de Terrazas se acercaron a su persona para hacer de su conocimiento que firmaron bajo protesta el primer informe de gobierno del alcalde Julio César Hernández Reséndiz. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Martha Orta, diputada local “Si fueron a hacer del conocimiento de tu servidora que si bien es cierto no soy la presidenta, pero soy la secretaria de comisión de vigilancia, que estuviera enterada que ellos firmaron bajo protesta el primer informe del presidente ante el cabildo, porque han pedido alguna información y no se las han brindado” dijo. “Les hice saber que no solo necesito estar enterada del tema, si no que me hicieran llegar la documentación correspondiente y obviamente con copia para la auditoria, pero es un acto de responsabilidad porque no solo fueron regidores de mi partido sino de los diferentes partidos y hoy en la ley en materia de contabilidad gubernamental y de servidores públicos nos obliga a ser transparentes y el cabildo es una fuerza representada con las diferentes corrientes”. Por lo cual aprovechó el espacio para invitar a todos los regidores del estado a trabajar de forma transparente “Puntualizar que lo hagan de manera directa y que ojala este tema de transparencia no se tome como un tema de represalias en contra de nadie, porque no se trata de llevar a la cárcel a nadie solo exigir lo que por derecho les corresponde” aclaró. Ante lo cual dijo que si el acto de presunta amenaza contra la regidora Martina fuese de represalias por los actos realizados en contra del edil “Reiterar que en este país no debe de ser sujeto de intimidación por manifestar su conformidad e inconformidad, Nadie puede ejercer una fuerza unilateral, por lo cual el documento será revisado en el año fiscal y estaremos al pendiente de que si hay alguna irregularidad las sanciones serán aceptables” puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Detienen obras carreteras lo que resta temporada de lluvias Ayuntamientos Huastecos los más cumplidos en Transparencia: JSB Sesionó Congreso del Estado en medio de lluvia y lodo Alrededor de 300 mil pesos cuestan sesiones foráneas del Congreso Comerciantes esperan repunte en ventas desde una semana previa al Día de Muertos