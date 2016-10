Esperan se resuelva falta de maestros en la Secundaria Benemérito de las Américas A partir del 16 de octubre se espera la llegada de dos maestros XILITLA- Director de la Secundaria “Benemérito de las Américas” reconoció que afecta a los alumnos no contar con maestro de matemáticas, sin embargo aseguró no está en sus manos resolver el problema, si no en la Secretaria de Educación. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Secundaria “Benemérito de las Américas” El 16 de octubre llegará un maestro a cubrir las horas de artes y en caso de matemáticas, “ese espacio se deriva por una instrucción laboral que tenemos en la escuela y toda instrucción laboral tiene sus tiempos y sus procesos administrativos”, refirió. En cuanto al motivo de porque fue suspendido o removido el profesor de matemáticas del plantel, respondió “yo no le sé decir cuál es la situación de ese maestro, esas son cosas que tenemos que esperar y cuidar y hasta en tanto no se resuelva, la Secretaria no está en posibilidades de cubrir ese espacio y yo no tengo maestros de más”, indicó. Zenón Pedraza Calixto, Director del plantel, entrevistado por este medio respecto al problema de la falta de maestro de matemáticas y de artes y que en su momento fue dado a conocer a través de este medio por padres de familia quienes se encuentran recabando firmas. Al respecto, el Director de la institución dijo “son dos problemas diferentes en el caso del de artes, esas horas van al banco de la asignación del concurso, puedo decir con conocimiento de causa que de los maestros que se tenían en prelación y que pasaron el éxamen nadie aceptó venirse a Xilitla, por lo tanto existe un procedimiento que se tiene que seguir y después ofertarlos a maestros que no están reprobados en el examen, pero ya me confirmaron que será el próximo 16 de este mes cuando esté llegando el maestro”, informó. El próximo 15 del presente mes se cumple un mes que 175 de primero y segundo grado no cuentan con el maestro de esta importante matería, sin embargo el director de la institución educativa, dio conocer que al parecer el próximo 16 de octubre estarán asignando a dos maestros de esta materia, quienes estarán impartiendo sus conocimientos por prelación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Piden retirar camion chatarra En medio de reclamos y desencuentros se tomó protesta al Consejo Politico del PRI Entregan Fondo de Apoyo a Migrantes Comerciantes solicitan a la SEDENA permisos para vender pirotecnia “Benemérito de las Américas”, sin maestro de matemáticas