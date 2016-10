Ex policías fueron atendidos por representante legal del municipio San Felipe Orizatlán, Hgo.- Este lunes debió haberse realizado una audiencia entre el alcalde Raúl Valdivia Castillo y los policías municipales que fueron despedidos en días pasados.

Este lunes alrededor de las 9:45 horas arribaron a la alcaldía un grupo de alrededor de 30 ex agentes municipales quienes en pasada reunión con el alcalde, programaron una audiencia para dar solución a la situación que se ha presentado con el despido de dichos elementos, después de que hubiera el cambio administrativo y se les diera a conocer que se les daría de baja por los compromisos que tenía el actual edil con algunas personas que lo apoyaron durante campaña. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Policías despedidos acompañados de una abogada a una audiencia con el alcalde, siendo atendidos por Reyes Ramírez quien se presentó como representante legal del Ayuntamiento. Dicho caso ya fue llevado ante el Subsecretario de Gobierno, Gerardo Canales Valdez a quien los elementos pidieron su intervención ante lo que consideran como despido injustificado.

Debido a que hasta la fecha no han obtenido una respuesta favorable, los elementos contrataron los servicios de un despacho de abogados, y este lunes acudieron en compañía de la abogada María Jaramillo Bello, para que los recibiera el alcalde.

Sin embargo los agentes estuvieron en la alcaldía hasta poco después del mediodía y el munícipe no los recibió, pero fueron atendidos por Reyes Ramírez quien se presentó como representante legal del Ayuntamiento y dijo que el edil sería informado de la postura de los elementos, quienes pedían la reinstalación o en su caso les dieran lo que por ley les corresponde de acuerdo a los años que prestaron sus servicios al órgano municipal.