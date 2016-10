Sólo jalón de orejas y no cese a funcionario de la SAGARPA Saúl Cárdenas entregó un escrito a Gastón Santos donde pedía el cese de dicho funcionario por no estar en su oficina y porque por un descuido de su parte no envió información de proyectos que le fueron requeridos. El jefe de distrito 131 de la SAGARPA, César Tijerina, no será movido de ese cargo, sino sólo recibió un jalón de orejas de parte del delegado en San Luis Potosí, Gastón Santos Ward, tras la queja y petición de su salida hecha por el dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) Saúl Cárdenas. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios CÉSAR TIJERINA seguirá al frente de la oficina de la SAGARPA ubicadas en Valles Hace unas semanas atrás, la UNTA tomó las oficinas de la SAGARPA en la capital potosina como parte de una movilización nacional sin embargo, Saúl Cárdenas entregó un escrito a Gastón Santos donde pedía el cese de dicho funcionario por no estar en su oficina y porque por un descuido de su parte no envió información de proyectos que le fueron requeridos. Este lunes en Valles Santos Ward expresó que efectivamente recibió esa petición de Saúl Cárdenas “pero lo estamos viendo, ya estuve platicando con él- con el funcionario-, vamos a esperar a que esto no dé a más y que todo mundo esté contento de las atenciones que da la SAGARPA porque la imagen de nosotros es atender a todos los productores” dijo, sin embargo aclaró que por el momento no tiene pensando mover a César Tijerina. Gastón Santos estuvo en el municipio en una reunión convocada por la SEDARH con productores cañeros con el fin de elaborar el programa del Plan Estratégico para el 2017. Por otra parte pidió a los productores ganaderos a seguir con las buenas prácticas en esa actividad para evitar sucesos como los acontecidos en la Capital Potosina en donde la COFEPRIS detectó animales con clembuterol en el Rastro y clausuró ese centro de matanza. “Yo creo que si alguien está enterado de un caso que lo reporten y así como se cerró el Rastro de San Luis aquí también le daremos seguimiento” respondió respecto a que si en la huasteca se crie ganado con esa sustancia prohibida. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tras quejas, convocarán a elecciones en la CNPR Pescadores causaron mortandad de peces Sólo de “forma” observaciones a la cuenta 2015: Rivas Ciudadanía cuestiona austeridad del Municipio Turismo se reporta listo para Xantolo