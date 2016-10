¡Hoy juegan Las Garzas de Plata! Ixmiquilpan, Hgo.-El patronato de la UAEH que preside el ex rector Gerardo Sosa Castelan, Armando Zunsunegui presidente de Garzas de Plata, en coordinación con el ayuntamiento de Ixmiquilpan a través del edil Pascual Chárrez y gracias a las gestiones del empresario Alejandro Flores y del promotor deportivo Arturo García, realizarán un partido de pretemporada. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios En el partido jugarán las Garzas de Plata vs Hoop de Houston. En dicho partido jugarán las Garzas de Plata vs Hoop de Houston, con cita para esta tarde en punto de las 19:00 horas en el auditorio municipal, ubicado en la Unidad deportiva de este municipio y cuyo costo de entrada será de 25.00 pesos. Alejandro Flores Trejo “Very” mencionó, que dentro del plan de trabajo de las Garzas de Plata de la UAEH se pretende que a través de su escuela de básquetbol que preside el ex NBA y selección mexicana de baloncesto, Horacio Llamas sea Ixmiquilpan una filial de esa escuela. Esto con el fin de la detección de talentos deportivos en el valle del Mezquital y sus alrededores, “siendo Ixmiquilpan un municipio 100% basquetbolero y al realizan este tipo de eventos para beneplácito de los aficionados al deporte ráfaga”, mencionó Alejandro Flores Trejo. Por último agradeció la disposición del ayuntamiento así como del patronato universitario con el fin de que dichos eventos deportivos beneficien a los atletas con los que se cuenta Ixmiquilpan y poco a poco se logren mucho mayores metas en favor del deporte en el municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA En Día Limpiemos Nuestro México Calles permanecieron sucias Alumnos piden regreso de profesor Parte 63° Peregrinación Ciclista a San Juan de los Lagos Abren investigación sobre Vehículo donado a P.C. Alertan a no ser víctima de engaño