El Fuero Constitucional En esta ocasión, referiré brevemente dos asuntos muy interesantes que planteó el Lic. Omar Fayad Meneses, en su visita en esta región del Valle del Mezquital: La propuesta a la renuncia al fuero Constitucional como Gobernador, Diputados, Presidentes municipales, Síndicos y Regidores y, la creación de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. HIDALGO | Tasquillo 0 Comentarios Uno de los aspectos que ha dañado profundamente a la mayoría de la sociedad es la prepotencia con que se conducen algunos Jueces de juzgados, Ministerios Públicos, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores. En sí, diversos individuo que en algún momento tienen acceso al poder local, estatal o federal, se tornan en seres insaciables debido a la protección constitucional que obtienen llamado fuero. Desde luego, el fuero no es malo. Un día, quienes tuvieron el honor de vislumbrar que a través de esta protección (fuero), los administradores e impartidores de justicia y los gobernantes en todos los niveles podrían requerir esa protección para el mejor desempeño de su función, pero como siempre, acceden al poder personajes con oscuras intenciones y conductas inmorales que emplean el fuero para provecho personal o de grupo y, sobre todo, para cometer atropellos a personas e instituciones. Ahora, el propio Gobernador hace la propuesta de quitarse el fuero, ¡enhorabuena! pues, finalmente, para las mujeres y los hombres que participan en los diferentes niveles de gobierno y que sí están cumpliendo para lo que fueron electos, no necesitan este privilegio porque sus acciones son transparentes, honestas y que benefician a la sociedad. Ojalá y esta propuesta dada por el Lic. Omar Fayad, sea respaldada por la sociedad civil, porque es la beneficiaria de este propósito si se lleva a la práctica. La otra propuesta, la creación de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es una idea genial. Finalmente se abrirá un espacio que reconozca realmente la presencia de los hijos de los nativos de esta patria. Al reconocer su presencia, considero que se reconocerán sus carencias y problemáticas que enfrentan como pueblos, en los ámbitos culturales, educativos, económicos y sociales, otro acierto trascendente del Lic. Omar Fayad. Sin embargo, para construir dicho proyecto y, para que no sea solamente un proyecto de corte político o de justificación indigenista, se requiere identificar plenamente al sujeto o a los sujetos que puedan hacer posible el gran planteamiento; mismos que conozcan con profundidad, reconozcan honestamente y valoren con sinceridad las lenguas y culturas indígenas. No es suficiente con ser amigo del gobernador o haber sido electo para algún puesto de elección popular. Se requiere el conocimiento del derecho consuetudinario, la verdadera historia, el pensamiento y filosofía de los pueblos originarios mal llamado indígenas. Desde luego, si de verdad se quiere el desarrollo de estos pueblos, tendrá que ser así, si no, pues, seguirá siendo una estructura burocrática como hasta ahora han sido las instituciones indigenistas y se podrán crear cuantas instituciones sean para los "indígenas" pero nunca se resolverán los problemas de los pueblos indios hidalguenses. En síntesis, se requiere una nueva política de Estado, no de justificaciones ni de coyunturas. Se requiere una política incluyente, libre de actitudes y comportamientos discriminatorios. Solo así, se podrá hacer realidad el planteamiento acertado del Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador del Estado de Hidalgo.